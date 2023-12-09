8563 مدرسة تستعد لانتخابات الرئاسة غدًا (صور)

استعدت 8563 مدرسة على مستوى الجمهورية لعقد اللجان الانتخابية المُعّدَة لاستقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية، المقرر عقدها في الفترة من ١٠ إلى ١٢ ديسمبر الجاري.

وبدأت المديريات التعليمية تزيين المدارس وإقامة السراديق أمام الأبواب؛ استعدادًا لاستقبال الناخبين مع توفير مقاعد لكبار السن، بالتعاون مع رؤساء الأحياء.

استعدادات الانتخابات الرئاسية 2024

وشددت المديريات التعليمية على مديري المدارس بتواجد عمال النظافة طوال أيام الانتخابات؛ لرفع المخلفات أولًا بأول، كما شددت على تواجد مديري عموم الإدارت التعليمية في محيط اللجان وتذليل كل العقبات.

من جهته، أعلن أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن المدارس مقار اللجان الانتخابية تستعد لاستقبال الناخبين والبالغ عددهم (٨٢٣٦٧٦٢) ناخبًا موزعين على (٤١١) لجنة عامة، بالإضافة إلى (٤٥) لجنة وافدين بها (٩٦١) لجنة فرعية.

وأكد موسى التواصل المباشر مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة والإدارات التعليمية، والانعقاد الدائم لغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم.

وحثّ مدير المديرية جميع القيادات والمعلمين والعاملين بالمديرية والإدارات التعليمية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع.

استعدادات المدارس

استعدادات المدارس

استعدادات المدارس

استعدادات المدارس

استعدادات المدارس

استعدادات المدارس