غرفة عمليات بـ"كهرباء جنوب الدلتا" لمتابعة الانتخابات الرئاسية

عقد المهندس حسن محمد البيلي، رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، اجتماعا مع قيادات الشركة و مجموعة عمل الشركة المكلفة بمتابعة الانتخابات الرئاسية،للتأكيد على خطة الشركه لتأمين التغذية الكهربائية بالنطاق الجغرافي للشركة بمحافظات الغربية والمنوفية والقليوبية بصفة عامة، وكافة المقرات واللجان الانتخابية بصفة خاصة والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات والمرور المستمر عليها لمتابعة تأمين التغذية الكهربائية.

وشدد رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء على حسن سير العمل وقيام كل موظف بدوره على أكمل وجه، مؤكدا أن المشاركة السياسية واجبًا وطنيًا واستحقاقًا دستوريًا لاستكمال بناء الوطن ولاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة الحديثة على الأصعدة كافة.

الانتخابات الرئاسية مناسبة ديمقراطية

وأضاف أن الانتخابات الرئاسية تعد مناسبة ديمقراطية عظيمة يستطيع الشعب المصري من خلالها تقديم رسالة قوية وواضحة وصريحة للعالم أجمع بأن مصر وطن عظيم وشعب عريق.

وفي سياق متصل، واصلت محافظة الغربية استعداداتها النهائية للانتخابات الرئاسية 2024 والمقرر عقدها أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10-11-12 ديسمبر الجاري، فتجوب الحملات التوعوية التي تم تدشينها جميع أحياء وقرى ونجوع المحافظة للتوعية بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية ويواصل الأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جولاته الميدانية لمتابعة التجهيزات بالمقرات الانتخابية في المحافظة للاطمئنان على جاهزيتها وتوافر كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم، وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين.

استكمل محافظ الغربية جولاته الميدانية بجولة بمركز المحلة الكبرى في السابعة من صباح اليوم لمتابعة تجهيز اللجان بمدارس (مدرسة عزبة عيسوي خضر الابتدائية،مدرسة جمال حلمي الشناوي الابتدائية المشتركة بصفط تراب، مدرسة شبراملكان الإعدادية المشتركة)، مؤكدا أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.