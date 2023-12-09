عقاران وطلقات نارية.. تفاصيل جديدة في واقعة "مذبحة دار السلام"

كشفت تحقيقات نيابة حوادث حلوان الكلية، في واقعة قتل شاب لوالديه وشقيقه وآخر في منطقة حدائق المعادي عن مفاجأة في كاميرات المراقبة، حيث تبين ظهور المجنى عليه الرابع «هيثم» صحبة المتهم، ودخل معه إلى العقار ولم يتبين خروجه مرة أخرى.

وبفحص العقار الذي دخله المجني عليه تم العثور على جثته أعلى العقار وبتضييق الخناق على المتهم أقر بدفن والده وشقيقه داخل صبة أسمنتية بعد قتلهم بالرصاص.

وتبين أن المتهم أطلق الرصاص على والده ووالدته وشقيقه من بندقية آلية، ثم دفن والدته تحت السرير بمسكنهم، ودفن جثة والده داخل صبة أسمنتية، بداخل الجراج الكائن بنفس العقار، حيث تبين أن المتهم قتل والده ووالدته يوم 1 ديسمبر ثم قتل شقيقه وصديق والده يوم 6 ديسمبر، بـ6 طلقات نارية، وطلقة نارية من فرد روسي.

تشاجر مع والده بسبب خلافات على ملكية عقارين

وأظهرت التحقيقات أن المتهم تشاجر مع والده بسبب خلافات على ملكية عقارين استحوذ عليهما، وما أن علم والده حتى تشاجر معه فقام بإطلاق الأعيرة النارية عليه وقتله ثم قتل والدته على سلم العقار، وبعد 5 أيام حضر إليه شقيقه وصديقه للتنازل عن المنزل فقتلهما داخل المنزل.

ودلت التحريات فى واقعة مذبحة حدائق المعادى والتى أقدم فيها شاب على قتل والده وأمه وشقيقه وصديق شقيقه، أن بلاغ تغيب قاد أجهزة الأمن لكشف الجريمة.

والمتوفون هم محمد أحمد عبد الشافي، 55 سنة وزوجته عزة عبد التواب قرني 45 ونجلهما هيثم محمد أحمد وصديق الثالث أحمد عبد القوي عبد الحميد.

وصرحت النيابة بدفن جميع الجثامين عقب الانتهاء من إجراء الصفة التشريحية لهم، بمعرفة الطب الشرعى لإعداد تقرير وافى حول سبب الوفاة ووقت وكيفية حدوثها، وانتداب المعمل الجنائى لمعاينة مكان الحادث.