الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انتهت بمقتل شاب.. كشف السبب وراء "خناقة الجيران" في حلوان

جثة
جثة

نشبت مشاجرة بين الجيران، انتهت بقتل شاب يدعى «وحيد» في منطقة حلوان بمحافظة القاهرة.

تحقيقات النيابة

والبداية كانت بوصول جثة «وحيد.م»، شاب في منتصف العقد الرابع من العمر إلى المستشفى العام مصاب بطعنات متفرقة بالجسم، وبالفحص تبين أن المصاب توفى قبل محاولة إسعافه متأثرًا بإصابته.

وتبين أن المجني عليه دخل في مشاجرة مع جاره بسبب خلافات الجيرة بسبب لهو الأطفال ووعندما تدخل لمعاتبة المتهم تعدى عليه بالضرب وتطاول عليه، وبتطور المشاجرة دخل بيته واخرج سلاح أبيض ووجه طعنات نافذة للمجني عليه مما أسفر عن إصابته التي أودت بحياته.

مناظرة النيابة لجثة المجني عليه

وتبين أن الجثة لشاب في العقد الرابع من العمر مصاب بطعنات متفرقة بالجسم تسببت في نزيف دموي أسفر عن الوفاة وتوقف الأجهزة الحيوية عن العمل.
 
ضبط المتهم

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطار من قسم شرطة حلوان يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بوقوع جريمة قتل إثر ادعاء مشاجرة، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث.


تبين من خلال التحريات أن مشاجرة بسبب خلافات سابقة بينهما على إثرها سدد المتهم طعنة نافذة بجسد المجني عليه ويدعى «وحيد.م» أنهي حياته في الحال.


أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف الطب الشرعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات.

خلافات الجيران منطقة حلوان شاب تحقيقات النيابة جثة المجني

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