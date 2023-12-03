الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل استكمال محاكمة متهمين بخلية "داعش حلوان"

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة في مجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهمين بـ خلية داعش حلوان، في القضية رقم 4160 لسنة 2020 جنايات أمن دولة لجلسة 2 يناير.

وفي وقت لاحق، قضت هيئة المحكمة بأحكام ما بين المؤبد والمشدد للمتهمين، وحصل المتهم الذي يعاد محاكمته على حكم بالسجن غيابيا، وضمت الدعوى 8 متهمين من بينهم 5 محبوسين، ويأتي على رأس المتهمين مؤسس التنظيم المتهم أ. أ، والذي أسس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابي، ومتهم بالسفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية، كما وجهت جهات التحقيق للمتهم الخامس تهمة حيازة سلاح ناري.

الدائرة الأولي إرهاب المستشار محمد السعيد الشربينى محاكمة متهمين داعش حلوان

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