السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلي يستضيف بتروجت والزمالك يواجه الطيران في دوري الطائرة

الأهلي فاز في الجولة
الأهلي فاز في الجولة الماضية على المقاولون

تقام اليوم 12 مباراة في الأسبوع السابع لمسابقة الدوري الممتاز للكرة الطائرة، حيث يلتقي الطيران مع الزمالك في الرابعة مساء والداخلية مع دمنهور ومصر للبترول مع الصيد في السادس مساء، وذلك في المجموعة الأولى.

وفي المجموعة الثانية يلتقي الأهلي مع بتروجت والترسانة مع دلفي في السادسة مساء والمقاولون مع الشمس في الثامنة مساء. وفي المجموعة الثالثة يلتقي الاتحاد السكندري مع 6 أكتوبر في الثانية عصرا والزهور مع إيسترن كومباني في السادسة مساء، وطلائع الجيش مع الإعلاميين في الثامنة مساء.

وفي المجموعة الرابعة يلتقي هليوبوليس مع هليوليدو في السادسة مساء، وسبورتنج مع سموحة والقناة مع الإسكندرية للبترول في الثامن مساء.

الزمالك والأهلي والاتحاد وسبورتنج في الصدارة

ويتصدر الزمالك المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة من خمس مباريات وله مباراة مؤجلة مع دمنهور يليه الداخلية برصيد 12 نقطة والطيران عشر نقاط ومصر للبترول ست نقاط ودمنهور خمس نقاط والصيد برصيد ثلاث نقاط.

وينفرد الأهلي بقمة المجموعة الثانية برصيد 18 نقطة يليه بتروجت برصيد 12 نقطة والشمس ودلفي والترسانة ولكل منهم 8 نقاط ودلفي بدون نقاط.

ويتصدر الاتحاد السكندري المجموعة الثالثة برصيد 17 نقطة يليه طلائع الجيش 13 نقطة وإيسترن كومباني برصيد 12 نقطة والزهور 8 نقاط و6 أكتوبر ثلاث نقاط والإعلاميين برصيد نقطة واحدة.

ويتواجد سبورتنج في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 18 نقطة يليه سموحة 14 نقطة وهليوبوليس عشر نقاط والقناة تسع نقاط والإسكندرية للبترول ثلاث نقاط وهليوليدو بدون نقاط.

فوز الأهلي والزمالك في دوري الطائرة للسيدات 

من ناحية أخرى أسفرت مباريات الأسبوع التاسع للدوري الممتاز للكرة الطائرة للسيدات عن فوز الأهلي على أصحاب الجياد وووادي دجلة على الاتحاد السكندري ودلفي على ألواي بنتيجة واحدة 3- صفر وفوز الصيد على الشمس 3-1.

وفي المجموعة الثانية فاز الزمالك على هليوبوليس 3- صفر وسموحة على المقاولون 3-1 وبنفس النتيجة فاز سبورتنج على الزهور.

دوري الكرة الطائرة الاهلى الزمالك بتروجت الطيران

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