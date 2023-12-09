السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواجهات الجولة السابعة من دوري رجال الطائرة

طائرة الزمالك
طائرة الزمالك

تنطلق اليوم السبت، مواجهات الجولة السابعة من دوري رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلي 2023 - 2024.

وتشهد المجموعة الأولى لقاءات بين كلا من، مصر للبترول مع الصيد صالة الأول في تمام الساعة السادسة مساءً، ويواجه الطيران نظيره الزمالك على صالة الشرطة بالدراسة في تمام الساعة الرابعة، وفي الساعة السادسة مساءً يلتقي الداخلية بـ ألعاب دمنهور، على صالة المركز الأولمبي بالمعادي.


وضمن المجموعة الثانية يواجه الترسانة نظيره دلفي على صالة ميت عقبة في الساعة السادسة مساءً والأهلي مع بتروجت في نفس التوقيت على صالة الأهلي، ويستضيف المقاولون العرب نظيره الشمس في الساعة الثامنة مساءً.


وتشهد للمجموعة الثالثة، مواجهات بين كلا من، الاتحاد السكندري مع 6 أكتوبر في الساعة الثانية، على صالة الاتحاد، ويواجه الزهور إيسترن كومباني في الساعة السادسة على صالة الزهور، ويستضيف طلائع الجيش نظيره الإعلاميين في الساعة الثامنة.

وفي المجموعة الرابعة يواجه القناة إسكندرية للبترول في الساعة الثامنة على صالة القناة، وفي نفس التوقيت يواجه سبورتنج نظيره سموحة على صالة الاتحاد، ويلتقي هليوبوليس مع هليوليدو في الساعة السادسة على صالة الشروق.

من جانب آخر توج المنتخب الوطني للناشئات للكرة الطائرة تحت 17 عامًا بلقب بطولة أمم أفريقيا وذلك بعدما حقق الفوز على نظيره نيجيريا بنتيجة 3/1 في نهائي البطولة التي أقيمت في نيجيريا والمؤهلة لبطولة العالم.

جاءت نتائج الأشواط كالتالي: 
25/21
20/25
25/22
25/21

يذكر أن منتخب مصر ضمن التأهل إلى بطولة العالم المقبلة 2024، بعدما صعد للمباراة النهائية، ولحق به فيما بعد منتخب نيجيريا.

وتضم قائمة مصر في البطولة كلًا من: نور الصافي وزينة أحمد وملك سامح  وجنا مبروك  ولوجين أحمد وهنا كريم وريتاج هشام ورايان محمد وملك سعدة وهدي أحمد وجودي آسر ورودينا سعد.

ويقود المنتخب جهاز فني مكون من: إسلام طايع مديرًا فنيًا ومحمد مشحوت مدربًا عامًا ومي محمود حسني محلل تقني والدكتورة لمياء شوقى علاج طبيعي ومني المكاوي حكم مرافق للبعثة، ويرأس بعثة المنتخب في البطولة عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد.

الاهلى بتروجت المقاولون دوري رجال الكرة الطائرة الممتاز نيجيريا

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