الخارجية الإيرانية: أمريكا أثبتت بالدليل القاطع أنها السبب فى قتل المدنيين بغزة

قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الولايات المتحدة أثبتت مرة أخرى أنها السبب الرئيسي في قتل المدنيين الفلسطينيين.

الجماعية ضد الشعب الفلسطيني

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني قوله إنّ واشنطن أثبتت مرارًا تحالفها ومشاركتها مع النظام العنصري الإسرائيلي في ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف: أمريكا تعرب عن قلقها على حياة الأطفال والمدنيين في غزة، لكنها في ذات الوقت وتحت ستار الخداع والنفاق، سلَّموا الأسبوع الماضي الشحنة الـ200 من الأسلحة والمساعدات العسكرية لإسرائيل.

ولفت إلى أن أمريكا لم تتوان منذ أكثر من شهرين عن تقديم أي نوع من الدعم العسكري أو السياسي أو الاستخباراتي أو الإعلامي لجرائم الكيان الصهيوني الوحشية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة والضفة الغربية.

واستخدمت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار قدمته دولة الإمارات يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وصوتت 13 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس لصالح مشروع القرار الذي طرحته الإمارات، مقابل معارضة الولايات المتحدة وامتناع بريطانيا عن التصويت.

فيتو

وفي وقت سابق، رحب وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، بقرار الولايات المتحدة استخدام حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي لطلب وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وقال جالانت، خلال منشور عبر منصة "إكس": شكرًا للولايات المتحدة على قيادتكم الجريئة، مشيرًا إلى أن تنفيذ هدنة سيعني "تسليم جائزة لحركة حماس، واستبعاد للرهائن المحتجزين في غزة".

من جهته، توجه مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، خلال بيان، بالشكر للرئيس الأمريكي على "الوقوف بثبات" مع إسرائيل، بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض على القرار، قائلًا: "شعاع ضوء رفض الكثير من الظلمة"، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف أردان، في البيان: "إنه لأمر صادم عندما تطلق حماس الصواريخ على جوش دان من مراكز سكنية في جنوب غزة، تكون الأمم المتحدة مشغولة بمشاورات منفصلة بشأن قرار مشوه موجه للجانب الخطأ وحتى لا يدين حماس"، موضحًا أن "وقف إطلاق النار ممكن، فقط مع عودة جميع الرهائن وتدمير حماس".