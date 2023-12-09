السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: قصف مدفعى للاحتلال على المناطق الشرقية من خان يونس

قصف مدفعي بخان يونس
قصف مدفعي بخان يونس

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن هناك قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا للمناطق الشرقية من خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وعلى جانب آخر، قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إن هناك قصفًا متبادلًا بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي ومستمرًا على مدار الساعات الماضية، لافتًا إلى أن هناك استهدافًا كثيفًا من قبل الجانبين لأطراف البلدات دون تحقيق إصابات مباشرة.

وأضاف سنجاب، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية اليوم أسفرت عن إصابة هدف تابع لحزب الله، ما أدى إلى مقتل أحد عناصر الحزب، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال يركز في هجماته على القطاع الأوسط من الحدود الجنوبية اللبنانية، وربما هو القطاع الذي شهد أكبر كثافة من إطلاق الصواريخ على الحدود اللبنانية على مدار الأسابيع الماضية.

غزة خان يونس قصف مدفعي إسرائيلي قطاع غزة إسرائيل

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