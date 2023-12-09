السبت 09 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أكسيوس: خلافات بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن موعد نهاية حرب غزة

غزة
غزة

كشف مسئول دفاعي إسرائيلي كبير، لموقع أكسيوس الأمريكي، أن إسرائيل تتوقع إنهاء عمليتها العسكرية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة خلال ثلاثة إلى أربعة أسابيع، فيما تريد الولايات المتحدة إنهاء الحرب على غزة بنهاية العام الجاري. 

دعم إسرائيل

وقال المسئول بدولة الاحتلال الإسرائيلي إن المرحلة الحالية من الحرب من المرجح أن تستمر لمدة ثلاثة إلى أربعة أسابيع أخرى.

يأتي هذا فيما دعمت إدارة جو بايدن العملية الإسرائيلية في غزة، وتقول إنها تدعم هدف إسرائيل المعلن المتمثل في الإطاحة بحركة حماس في غزة، لكن البيت الأبيض يتعرض لضغوط دولية ومحلية متزايدة، ليطلب من إسرائيل إنهاء الحرب، بحسب أكسيوس.

وقال المسئول الإسرائيلي رفيع المستوى إن قوات الدفاع الإسرائيلية "حققت تقدمًا كبيرًا" في الجزء الشمالي من قطاع غزة.

وتحدث بايدن يوم الخميس مع رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، حول الخطط العسكرية الإسرائيلية والعملية في خان يونس، كما جرت مكالمة مماثلة الليلة الماضية بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ونظيره الإسرائيلي يوآف جالانت.

txt

آلة الحرب مستمرة.. الاحتلال يستهدف الأطباء والصحفيين والمعلمين في غزة (فيديو)

وقال المسئول الإسرائيلي إن الولايات المتحدة لا تمنح إسرائيل موعدًا نهائيًا محددًا لوقف العملية، ولكنها تشير إلى حقيقة أن الوقت ينفد، وقال المسئول إن الفجوة بين إدارة بايدن والحكومة الإسرائيلية تتعلق بالجدول الزمني الذي مدته شهرًا واحدًا، والذي تقدمه إسرائيل لإنهاء المرحلة شديدة الشدة من حرب غزة.

وسبق وصرح نائب مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون فاينر، لمنتدى أسبن الأمني في واشنطن يوم الخميس، بأن الولايات المتحدة لم تحدد موعدًا نهائيًا محددًا لإسرائيل، وقال فاينر إن "هذا هو صراعهم ومع ذلك، لدينا نفوذ، حتى لو لم تكن لدينا سيطرة مطلقة على ما يحدث على الأرض في غزة".

txt

"حياة كريمة" تطالب بتكثيف الجهود لمنع الإبادة الجماعية وحماية حقوق الإنسان فى غزة

نهاية ديسمبر أو يناير

وقال المسئول الإسرائيلي إن الولايات المتحدة ستكون راضية إذا أنهت إسرائيل المرحلة عالية الكثافة من العملية بحلول نهاية ديسمبر الجاري، بينما تستهدف إسرائيل نهاية يناير 2024.

وأضاف: "رسالة الولايات المتحدة هى أنهم يريدون أن ننتهي بشكل أسرع، مع خسائر أقل في صفوف المدنيين ومزيد من المساعدات الإنسانية لغزة، لكن هناك لاعبًا آخر هنا وهو العدو الذي لا يوافق"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تتفهم ذلك.

واختتم تصريحاته قائلًا: "نحن نعمل معًا، نحن بحاجة إليهم، وهم بحاجة إلينا".

إسرائيل الولايات المتحدة غزة أكسيوس Axios خان يونس الإحتلال الإسرائيلي حماس

مواد متعلقة

تقرير أمريكى: الاحتلال انتهك القانون الدولى فى حربه على غزة

البرلمان العربي يشارك في متابعة الانتخابات الرئاسية

إدارة بايدن تطلب من الكونجرس إمداد الاحتلال بقذائف جديدة.. فما القصة؟

هيئة البث الإسرائيلى: لا خطة لإجلاء سكان غزة إلى رفح

بلينكن: ناقشت مع الجامعة العربية إقامة دولة فلسطينية

استهداف مدنيين ومقار إغاثية وملاجئ ومستشفيات.. أبرز جرائم وانتهاكات الاحتلال في غزة

"كارنيجي": مصر تستطيع قيادة مبادرة سلام عربية جديدة لحل القضية الفلسطينية

رئيس البرلمان العربي يشيد بمبادرة الأمم المتحدة في تفعيل المادة 99 بشأن غزة

الأكثر قراءة

عاجل.. بيان من حماس بعد فيتو أمريكا بمجلس الأمن ضد وقف النار بغزة

الرئيس السيسى يشهد اختبارات كشف الهيئة للطلبة (صور)

عاجل.. بعد يوم من مقتل نجله.. مقتل ابن شقيقة رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلى

باحث في الشئون الإسرائيلية يكشف لغز الصور العارية للأسرى الفلسطينيين

مصر تحذر أمريكا وإسرائيل: مخطط التهجير يهدد بتدمير العلاقات مع تل أبيب

ساعر باروخ.. حماس تنشر فيديو مرعبًا لعملية الإنقاذ الإسرائيلية الفاشلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

المواطن.. بطل الحكاية المصرية

محمد رفعت

غزوة 2011 وعبور 2024

عبد الرحيم طايع

مواسم الانتخابات مواسم الحرية

وائل لطفي

شد أجزاء

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة «3»

منى رجب

المرأة المصرية وانتخابات الرئاسة

ماجد حبته

حوارات وزير الخارجية

محمد عبدالعزيز

جوتيريش.. رجل لهذا الزمان

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

اللعب بالنار.. كيف تتحرك إسرائيل لتهجير أهالى غزة بـ«خطة الأمر الواقع»؟

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة