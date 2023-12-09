آلة الحرب مستمرة.. الاحتلال يستهدف الأطباء والصحفيين والمعلمين في غزة (فيديو)

"قتل الأطباء واستهداف الصحفيين واغتيال المعلمين"، هذا ما فعله جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ أن بدء عدوانه العسكري على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

العدوان على قطاع غزة كشف عن الوجه القبيح للاحتلال، حيث لم تكتفي آلة الحرب الإسرائيلية باستشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، بل وصلت إلى الاستهداف المتعمد للنخب والشخصيات العلمية والأكاديمية في غزة، وهي السياسة التي اتبعها جيش الاحتلال من أجل إنهاء مقومات الحياة الأساسية لأكثر من مليوني فلسطيني موجودين في القطاع المحاصر.

الاحتلال يتعمد استهداف النخب في فلسطين

المعاناة في قطاع غزة وصلت إلى القطاع الطبي، حيث استهدف جيش الاحتلال أكثر من 250 شهيدًا من أعضاء المنظومة الطبية، وهو ما أضاف عبئًا جديدًا على القطاع الذي يعاني من التدهور الشديد جراء النقص الحاد في المستلزمات الطبية والدواء.

جاء ذلك في تقرير عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، حول جيش الاحتلال يستهدف الأطباء والمعلمين في قطاع غزة.

ماسأة قطاع غزة لم ينجو منها معلموها أيضًا، حيث استشهد المئات منهم بدمًا بارد جراء استهداف جيش الاحتلال لهم، وهو ما يجعل هذه الفترة الأكثر دموية بالنسبة للنخب الفلسطينية طيلة جولات الصراع السابقة.

منظمات حقوقية وأممية أوضحت أن الاحتلال يتعمد استهداف النخب في فلسطين، وهو ما ظهر جليًا في العدوان على قطاع غزة، والذي راح ضحيته أكثر من 70 صحفيًا وعاملًا في مجال الإعلام.