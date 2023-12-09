"حياة كريمة" تطالب بتكثيف الجهود لمنع الإبادة الجماعية وحماية حقوق الإنسان فى غزة

أكدت مؤسسة حياة كريمة على أهمية السلام والتعايش بين الشعوب، وشجب كل أشكال العنف والتدمير التي تؤدي إلى سقوط ضحايا من الأبرياء، وذلك بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا جريمة الإبادة الجماعية ومنع هذه الجريمة، وفقًا لعاجل أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية".

أهمية السلام والتعايش بين الشعوب

وذكرت المؤسسة: "نتذكر الأرواح التي فُقدت والأسر التي تشردت خلال الصراع الدائر في فلسطين".

ودعت المؤسسة في هذا اليوم، إلى تكثيف الجهود الدولية لمنع الإبادة الجماعية وحماية حقوق الإنسان في كل مكان، وأكدت على دورها في دعم الجهود الإنسانية وتقديم العون للمتضررين في أي مكان.