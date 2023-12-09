السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"حياة كريمة" تطالب بتكثيف الجهود لمنع الإبادة الجماعية وحماية حقوق الإنسان فى غزة

حياة كريمة
حياة كريمة

أكدت مؤسسة حياة كريمة على أهمية السلام والتعايش بين الشعوب، وشجب كل أشكال العنف والتدمير التي تؤدي إلى سقوط ضحايا من الأبرياء، وذلك بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا جريمة الإبادة الجماعية ومنع هذه الجريمة، وفقًا لعاجل أذاعته  قناة "القاهرة الإخبارية".

أهمية السلام والتعايش بين الشعوب

وذكرت المؤسسة: "نتذكر الأرواح التي فُقدت والأسر التي تشردت خلال الصراع الدائر في فلسطين".

ودعت المؤسسة في هذا اليوم، إلى تكثيف الجهود الدولية لمنع الإبادة الجماعية وحماية حقوق الإنسان في كل مكان، وأكدت على دورها في دعم الجهود الإنسانية وتقديم العون للمتضررين في أي مكان.

حياة كريمه الإبادة الجماعية تكثيف الجهود منع هذه الجريمة مؤسسة حياة كريمة

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