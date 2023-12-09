العالم يدين عرقلة واشنطن لوقف إطلاق النار في غزة (تقرير)

أدانت العديد من دول العالم العربي والغربي، استخدام الولايات المتحدة الامريكية حق النقض (الفيتو) داخل مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة ووقف العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي، الأمر الذي يجعل واشنطن شريكة في دعم إسرائيل.

فشل مجلس الأمن الدولي

وفشل مجلس الأمن الدولي، مساء أمس، في تمرير مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو".

وصوت لصالح مشروع القرار 13 دولة من أصل 15 دولة عضوًا في مجلس الأمن الدولي، بينما امتنعت بريطانيا (صاحبة حق النقض) عن التصويت، واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض ما أدى لإفشال مشروع القرار.

وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة بشأن الوضع في قطاع غزة، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، تحت البند المعنون "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية".

الصين: تغاضي عن استمرار القتال

وردا على استخدام واشنطن حق الفيتو، قال مندوب الصين بمجلس الأمن إن بكين تأسف لاستخدام واشنطن الفيتو ضد مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار رغم استمرار المجازر، مشيرا إلى أن التغاضي عن استمرار القتال، يتناقض مع ادعاء الاهتمام بحياة الناس وسلامتهم في غزة.

روسيا: الفيتو الأمريكي حكم بالاعدام على غزة

ومن جانبه قال نائب المندوب الروسي دميتري بوليانسكي إن عرقلة وقف إطلاق النار، حكم أمريكي بالإعدام على الآلاف، وربما عشرات الآلاف من الفلسطينيين.

ودعا بوليانسكي إلى إنهاء دائرة العنف، مطالبا بوقف إطلاق النار المستدام، والعودة إلى حل الأسباب الجذرية لهذا النزاع، وإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

فلسطين: ملايين الأرواح باتت على المحك

كما أدان سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، تعطيل مشروع القرار الدولي، وقال إنها كارثة أن يُمنع مجلس الأمن من الاضطلاع بمسؤولياته مرة أخرى، مشيرا إلى أن ملايين الأرواح الفلسطينية باتت على المحك.

مصر: الفيتو الأمريكي يهدد مصداقية الأمم المتحدة

فيما قال مندوب مصر لدى الأمم المتحدة أسامة عبد الخالق، إن عرقلة مشروع قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة سابقة خطيرة ستؤثر حتما على مصداقية الأمم المتحدة، مضيفا أن المجموعة العربية تطالب المجلس بوقف إطلاق النار فورا.

عمان: الفيتو الأمريكي إهانة للأعراف الإنسانية

أما وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، اعتبر، استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق "الفيتو" في مجلس الأمن ضد مشروع القرار الإماراتي، يمثل إهانة للأعراف الإنسانية.

إيران: أمريكا العامل الرئيسي في قتل الفلسطينيين

كذلك أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، استخدام واشنطن حق النقض مؤكدة أن الحكومة الأمريكية أثبتت مرة أخرى أنها هي الفاعل والعامل الرئيسي في قتل المدنيين والمواطنين الفلسطينيين، وخاصة النساء والأطفال، وتدمير البنية التحتية الحيوية في غزة.