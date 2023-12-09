السعودية تؤكد لواشنطن ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أهمية اتخاذ كافة الخطوات العاجلة لوقف إطلاق النار في غزة، وبذل كافة الجهود الممكنة لخفض وتيرة التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة العنف لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والسلم الدوليين.

وشدد وزير الخارجية السعودي، خلال لقائه، اليوم السبت في واشنطن، بوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس)، على ضرورة تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام؛ بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

إيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلةلغزة

وأيضا بذل المزيد من الجهود لضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة لقطاع غزة.

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطورات في قطاع غزة ومحيطها، إضافةً لعدد من الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين جراء قصف إسرائيل

كما استُشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم السبت، جراء قصف إسرائيلي على المنازل في جنوب ووسط وشمال قطاع غزة.

وأكدت مصادر طبية وفي قطاع الدفاع المدني في غزة استشهاد ستة أشخاص وإصابة عدد آخر جراء قصف استهدف منزلا مأهولا، غرب معبر "رفح" جنوب القطاع.

وقالت المصادر إن قوات الاحتلال استهدف منزلا جنوب خان يونس، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة أشخاص، ومنزلا آخر بالمنطقة ذاتها ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من الأشخاص.

واستهدف طيران الاحتلال الحربي ومدفعيته عدة مواقع في خان يونس ما أدى لسقوط عدد من الشهداء والجرحى، وارتقى وأصيب العشرات في قصف آخر لمنازل مأهولة في محيط مجمع الصحابة الطبي وسط غزة.

وأكدت المصادر أنه لا توجد إمكانية لانتشال جثامين الشهداء بسبب تواجد دبابات الاحتلال في مناطق قريبة من شارع الجلاء في المدينة.

واستهدفت قوات الاحتلال منزلا في مخيم البريج وأرض أبو مهادي شمالي النصيرات، وسط القطاع، وقصفت عدة مواقع شمال ووسط وجنوب القطاع.