إدارة بايدن تطلب من الكونجرس إمداد الاحتلال بقذائف جديدة.. فما القصة؟

طلبت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من الكونجرس الموافقة على بيع 45 ألف قذيفة لدبابات ميركافا الإسرائيلية، لاستخدامها في هجومها على حركة حماس في غزة، وفقًا لأربعة مصادر مطلعة على الأمر، من بينها مسئول أمريكي.

الحرب في غزة

ووفقًا لما نقلته وكالة رويترز، يأتي هذا الطلب على الرغم من تزايد المخاوف بشأن استخدام الأسلحة الأمريكية في الحرب، التي أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين في القطاع الفلسطيني منذ رد إسرائيل على هجوم شنه نشطاء حماس في السابع من أكتوبر.

ووفقًا لرويترز، فإن الطلب الأمريكي ببيع 45 ألف قذيفة لدبابات ميركافا الإسرائيلية، وهى الصفقة التي تصل قيمتها لأكثر من 500 مليون دولار، ليس جزءًا من طلب إضافي للرئيس جو بايدن بقيمة 110.5 مليار دولار يتضمن تمويلًا لأوكرانيا وإسرائيل.

ووفقًا للوكالة العالمية، تخضع الطلبات الأمريكية بالمزيد من المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، لمراجعة غير رسمية من قبل لجنتي العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ والشئون الخارجية بمجلس النواب.

الخارجية الأمريكية تضغط لموافقة الكونجرس

وقال مسئول أمريكي، وجوش بول، المسئول السابق بوزارة الخارجية: إن وزارة الخارجية الأمريكية تضغط على لجان الكونجرس للموافقة بسرعة على الصفقة، وسط اعتراضات من المدافعين عن حقوق الإنسان بشأن استخدام الأسلحة الأمريكية الصنع في الصراع.

وقال بول، الذي استقال من وزارة الخارجية في أكتوبر احتجاجًا على الدعم الأمريكي لإسرائيل: "لقد تم تقديم هذا إلى اللجان في وقت سابق من هذا الأسبوع، ومن المفترض أن يكون أمامهم 20 يومًا لمراجعة الحالات الإسرائيلية، وتحثهم (وزارة) الخارجية على توضيح الأمر الآن"، متابعًا: هذا هو "الدعم الأعمى" الذي تقدمه الإدارة لإسرائيل.

وقال مسئولان أمريكيان: إن الإدارة تدرس أيضًا استخدام سلطات الطوارئ بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة للسماح لجزء من الذخيرة، 13 ألف قذيفة من أصل 45 ألف قذيفة، بتجاوز اللجنة وفترة المراجعة، على الرغم من أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد، وقال أحد المسئولين الأمريكيين: إن هذه الخطوة ستسمح لإسرائيل بالاستعداد للطوارئ في ضوء التوترات الشديدة في المنطقة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية، كمسألة سياسية: "نحن لا نؤكد أو نعلق على عمليات النقل أو المبيعات الدفاعية المقترحة حتى يتم إخطار الكونجرس رسميًا بها".

وقال السيناتور كريس فان هولين، وهو ديمقراطي في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن وجهة نظر الكونجرس كانت خطوة حاسمة بالنسبة لمبيعات الأسلحة الكبيرة، وقال: "لا ينبغي للإدارة أن تفكر في تقصير الإطار الزمني القصير بالفعل لمراجعة الكونجرس لعملية نقل الأسلحة هذه أو أي عملية نقل أخرى".