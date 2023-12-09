السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

هيئة البث الإسرائيلي: لا خطة لإجلاء سكان غزة إلى رفح

غزة
غزة

نقلت هيئة البث الإسرائيلية اليوم السبت، عن مصادر سياسية، أنه لا خطة لإجلاء سكان غزة إلى رفح الحدودية مع مصر.

وتابعت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مصادرها: “إسرائيل قد توافق على إقامة 4 مستشفيات ميدانية في غزة، تقيمها مصر وتركيا ولجنة الصليب الأحمر وأطباء بلا حدود”.

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابا ويعتدي على آخر ويحطم صرح شهيد جنوب بيت لحم

واعتقلتالاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، شابا، واعتدت على آخر، وحطمت صرح شهيد في بلدة الخضر وقرية مراح رباح جنوب بيت لحم 

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب وسام عمر أسعد (27 عاما)، بعد مداهمة منزل عائلته وتفتيشه.

وحطمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صرح الشهيد حسين مسالمة، المقام أمام منزل والده الواقع على شارع القدس الخليل.

وفي قرية مراح رباح جنوبا، حطمت قوات الاحتلال زجاج مركبات تعود لكل من خالد محمد الشيخ، ومحمد إسماعيل الشيخ، ووليد موسى الشيخ، وشيماء أحمد الشيخ، واعتدت بالضرب على الشاب عبد الله محمد الشيخ، وداهمت عددا من منازل المواطنين عبثت بمحتوياتها.

قصف إسرائيلي متواصل على مدينة خان يونس

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي متواصل على مدينتي خان يونس ورفح، جنوب قطاع غزة.

وبحسب وفا، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا لعائلة النجار جنوب خان يونس، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين، ومنزلا لعائلة حمودة ما أدى لمقتل وإصابة عدد منهم.

كما استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي ومدفعيته عدة مواقع في خان يونس، ما أدى لسقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وأشارت وفا إلى استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا لعائلة الطهراوي في مدينة رفح جنوب القطاع، ما أدى إلى مقتل ستة وإصابة عدد آخر من الفلسطينيين.

وفي شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، واصل الطيران الحربي الإسرائيلي شن غاراته، ما تسبب في سقوط شهداء وجرحى.

إطلاق أسرى إسرائيليين

من جانبه، نقل موقع "والا" الإسرائيلي عن مستشفى سوروكا، أن حالة المقاتلين اللذين أصيبا الليلة خلال عملية البحث عن المختطفين في غزة وصفت بالخطيرة، وتم إدخالهما إلى المستشفى في وحدة العناية المركزة العامة.

 

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