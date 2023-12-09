عاجل.. قصف إسرائيلى فى محيط المستشفى الكويتى برفح

أفادت مصادر إعلامية عن وجود قصف إسرائيلي في محيط المستشفى الكويتي في رفح.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن إسرائيل هددت بقصف مستشفى الكويتي التخصصي، وسط مدينة رفح، وطالبت بسرعة إخلاء المستشفى من المرضى والجرحى والعاملين.

ورفضت إدارة مستشفى الكويتي تهديدات إسرائيل، بسبب تواجد أعداد كبيرة من الجرحى والمصابين داخل المستشفى، خاصة أن بينهم حالات حرجة وخطيرة ومنهم من يستعمل أجهزة التنفس الاصطناعي، وفي حالة إذا ما تم إخلاء المستشفى تصبح هذه الحالات عرضة للموت.