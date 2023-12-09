محافظ أسوان يتفقد المركبات المشاركة في خدمة المواطنين لتسهيل التصويت بانتخابات الرئاسة

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اصطفاف المركبات من الأتوبيسات والمينى باص والميكروباصات المشاركة فى خدمة المواطنين لتسهيل حركة كبار السن وذوى الهمم والسيدات أثناء نزولهم للجان الإنتخابية للإدلاء بأصواتهم بما يساهم فى تخفيف مشقة التنقل والحركة للناخبين، خاصة اللجان الواقعة بالمناطق النائية والقرى والأحياء والأماكن البعيدة نظرًا لطبيعة أسوان كمحافظة طولية، ووقوع القرى وعدد من الأحياء على المرتفعات الجبلية.

وجاء ذلك استكمالًا للجهود المكثفة لإنطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية.

تفقد محافظ أسوان

وخلال تفقده لمكونات الاصطفاف الذى رافقه فيه اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد أعطى محافظ أسوان توجيهاته بإعطاء الأولوية فى التنقل للفئات الغير قادرة فى القرى والمناطق الشعبية، مع توافر الخدمات الإرشادية لتعريفهم بلجانهم من خلال الموقع الرسمي للإنتخابات الرئاسية أو خدمات شركات الاتصالات أو تطبيق عين المواطن الذى أطلق من مركز التحول الرقمى بالمحافظة.

ولفت محافظ أسوان إلى أن المحافظة حريصة على تقديم كافة أوجه التيسير والتسهيل والدعم اللوجستى للناخبين خلال أيام إجراء الإنتخابات فى الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر لضمان توافر مختلف وسائل الخدمات والراحة بالتعاون مع الشركات والمصانع وجامعة أسوان، بالإضافة إلى مشروع النقل الداخلى.

محافظ أسوان يتفقد اصطفاف المركبات

محافظ أسوان يتفقد اصطفاف المركبات