السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يوافق على إصدار التراخيص لـ65 قطعة أرض بنصر النوبة

لقاء محافظ أسوان
لقاء محافظ أسوان

بعد توقف دام أكثر من ٥  سنوات، أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن الموافقة لبعض المواطنين على استكمال إجراءات التعاقد وإصدار التراخيص لعدد 65 قطعة أرض بمدينة نصر النوبة. 

تفاصيل القرار 

جاء ذلك أثناء اللقاء الموسع للواء أشرف عطية مع أهالى مركز نصر النوبة بمسجد الهدى بقرية أبوسمبل. 

ومن جانبه أوضح صابر حسين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ أسوان بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتقديم كافة أوجه التسهيلات الممكنة بعيدا عن الإجراءات الروتينية المعقدة فقد تم عرض مذكرة تفصيلية بتوقف التعامل على ملفات هذه الأراضى الفضاء. 

لفت اللواء أشرف عطية إلى أن ذلك يرجع لإرتباطها بالقضية رقم ٣١١ لسنة ٢٠١٤ بنصر النوبه، ولذا أحال المحافظ الموضوع لإستطلاع الرأي القانوني للمستشار القانوني، والذى أوصى بالموافقة فى التعامل مع المواطنين أصحاب هذا القطع سواء فيما يتعلق بإستكمال إجراءات التعاقد، وأيضا إصدار تراخيص البناء اللازمة لها. 

وفى سياق آخر كان قد قام اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان بزيارة مزرعة شباب الخير ( كافل اليتيم)، والتى قام بإستصلاحها شباب القرية على مساحة 5 أفدنة.

وذلك فى سياق جولته الميدانية بمركز نصر النوبة، واستجابة إنسانية من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لمطلب شباب قروى أبو سمبل بالمركز.

وتضم أجود الأنواع من أشجار الليمون من أجل توجيه عوائدها لرعاية وكفالة الأطفال الأيتام، وأيضًا لخدمة جبانة المقابر العمومية.

ووجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان بإتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتبنى إحدى جمعيات النفع العام لهذا المشروع لتحقيق أكبر إستفادة ممكنة منه.

وأشاد المحافظ بهذا النموذج المشرف لتنفيذ أعمال الخير بسواعد شباب القرية، وهو ما يؤكد على روح الولاء والإنتماء للوطن وللمجتمع، فيما وافق أشرف عطية على تلبية مطلب أحد الشباب من ذوى الهمم بتشغيله ضمن نسبة الـ 5٪  فى القطاع الخاص، مكلفًا مدير مديرية العمل بإتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا للقوانين والقواعد المنظمة لذلك.

محافظ أسوان 65 قطعه أرض بعد توقف 5 سنوات نصر النوبة التعاقد إصدار التراخيص

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