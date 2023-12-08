محافظ أسوان يزور مزرعة شباب الخير.. ويشيد بالنموذج المشرف

زار اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان مزرعة شباب الخير ( كافل اليتيم)، والتى قام بإستصلاحها شباب القرية على مساحة 5 أفدنة.

تفاصيل زيارة محافظ أسوان

وجاء ذلك فى سياق جولته الميدانية بمركز نصر النوبة، واستجابة إنسانية من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لمطلب شباب قروى أبو سمبل بالمركز.

وتضم أجود الأنواع من أشجار الليمون من أجل توجيه عوائدها لرعاية وكفالة الأطفال الأيتام، وأيضًا لخدمة جبانة المقابر العمومية.

ووجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان بإتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتبنى إحدى جمعيات النفع العام لهذا المشروع لتحقيق أكبر إستفادة ممكنة منه.

وأشاد المحافظ بهذا النموذج المشرف لتنفيذ أعمال الخير بسواعد شباب القرية وهو ما يؤكد على روح الولاء والإنتماء للوطن وللمجتمع، فيما وافق أشرف عطية على تلبية مطلب أحد الشباب من ذوي الهمم بتشغيله ضمن نسبة الـ 5٪ في القطاع الخاص، مكلفًا مدير مديرية العمل بإتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا للقوانين والقواعد المنظمة لذلك.

خلال زيارة محافظ أسوان

خلال زيارة محافظ أسوان