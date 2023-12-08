الجمعة 08 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان: نراهن على الوعي الوطني للمشاركة بالانتخابات الرئاسية

لقاء محافظ أسون بالمواطنين
لقاء محافظ أسون بالمواطنين بمسجد الهدى بقرية أبو سمبل

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إنه يراهن على الوعى الوطنى والمخزون الحضارى لأهالى أسوان بالنزول للمشاركة فى الإنتخابات الرئاسية 2024، والتى ستجرى أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى، ردًا للجميل الذى قدمته الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة فى صورة مشروعات غير مسبوقة شهدتها مختلف مدن ومراكز المحافظة، وخاصة مركز نصر النوبة. 

مؤتمر جماهيرى لمحافظ أسوان

جاء ذلك عقب أداء محافظ أسوان لصلاة الجمعة بمسجد الهدى بقرية أبو سمبل بنصر النوبة، حيث ألقى الخطبة الشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف بعنوان "الإيجابية"، ضمن جولات محافظ أسوان الميدانية المتتالية بمختلف أنحاء المحافظة لحث وتشجيع وتحفيز المواطنين. 

 ورافق المحافظ فى جولته، النائب أيمن فؤاد عضو مجلس النواب، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، وصابر حسين رئيس المركز، بالإضافة إلى القيادات التنفيذية والشعبية. 

وقال اللواء أشرف عطية، إن مركز ومدينة نصر النوبة حصل على نصيب الأسد من خطط التنمية ودعم البنية التحتية والخدمات الجماهيرية سواء من خلال مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتى شهدت ضخ إعتمادات مالية وصلت إلى 3.3 مليار جنيه بإجمالى عدد 313 مشروع لتخدم أكثر من 150 ألف نسمة، علاوة على تنفيذ 7 مشروعات تنموية كبرى بتكلفة 423.6 مليون جنيه دعمًا من صندوق تحيا مصر من إجمالى 14 مشروع موزعة بجميع قرى ومدن ومراكز المحافظة، فضلًا عن مشروعات الخطة الإستثمارية الموحدة للعام المالى الحالى 2023-2024. 

وطالب محافظ أسوان،  بعدم الإلتفات لأى دعاوى مغرضة تستهدف عرقلة مسيرة البناء والتنمية والعمران، وأيضًا التماسك الوطنى الغير مسبوق، بالإضافة إلى حالة الاستقرار والأمن والأمان للوطن، على الرغم من التحديات والظروف الصعبة التى نعيشها اقليمًا وعالميًا على المستوى السياسى والعسكري والاقتصادي. 

لقاء محافظ أسون بالمواطنين بمسجد الهدى بقرية أبو سمبل
لقاء محافظ أسون بالمواطنين بمسجد الهدى بقرية أبو سمبل
لقاء محافظ أسون بالمواطنين بمسجد الهدى بقرية أبو سمبل
لقاء محافظ أسون بالمواطنين بمسجد الهدى بقرية أبو سمبل
لقاء محافظ أسون بالمواطنين بمسجد الهدى بقرية أبو سمبل
لقاء محافظ أسون بالمواطنين بمسجد الهدى بقرية أبو سمبل
محافظ أسوان الانتخابات الرئاسية حث المواطنين صلاة الجمعة المشاركة الإيجابية

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