الجمعة 08 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يوجه بمواصلة فعاليات حملة "16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة"

الندوات
الندوات

تستكمل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة" سلسلة الأنشطة والفعاليات التى يتم تنفيذها داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية، وأعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته لوحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بالمحافظة لمواصلة تنفيذ الفعاليات المتعلقة بحملة "16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة"، التي تم إطلاقها فى 25 نوفمبر الماضي، وتستمر حتى 10 ديسمبر الجاري. 

نشر الوعي وتعظيم دور المرأة  

وأوضح محافظ أسوان، أنه يتم تنفيذ الحملة وفقًا لتوجيهات وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، وتستهدف نشر الوعى والتثقيف بتعظيم دور المرأة فى المجتمع، ومناهضة أي أشكال للعنف ضد المرأة الفتيات. 

 من جانبها، أوضحت دعاء فتحي مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، بأنه بناء على تكليفات محافظ أسوان، وبمتابعة من الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ تم التنسيق مع منطقة وعظ أسوان لإلقاء المحاضرات وتوضيح الرأي الديني فى هذا الشأن، مع نشر الوعى بأهمية دور المرأة فى المجتمع وحمايتها من أي عنف تتعرض له، وكذا التعريف بطرق الحماية لها، وذلك بمشاركة مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، ورؤساء الوحدات المحلية. 

ولفتت إلى أن الحملة تستهدف توصيل هذه المفاهيم للمواطنين، حيث تم اختيار القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بواقع 11 قرية بمختلف مراكز المحافظة لتحقيق الأهداف المرجوة من الحملة على أكمل وجه. 

 استمرار الجولات الميدانية لتفقد ومتابعة معدلات التنفيذ بالمشروعات

فى سياق آخر، كان قد شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على استمرار الجولات الميدانية لتفقد الجهود المبذولة ومتابعة نسب ومعدلات التنفيذ بالمشروعات الجارية بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي (التطوير الشامل للريف المصري.. حياة كريمة).

وكلف بسرعة التنسيق والتعاون لإزالة كل المعوقات والمشكلات أولًا بأول وضمان الانتهاء من جميع المشروعات فى مواعيدها المحددة للبدء فى تشغيلها لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية والارتقاء بمستوى الظروف المعيشية والاقتصادية، والاجتماعية للأهالي والمواطنين بجميع القرى والنجوع المستهدفة.

من جانبه، أوضح اللواء ياسر عبدالشافي السكرتير العام المساعد إلى قيام وحدة حياة كريمة بمواصلة المرور الميداني لتفقد المشروعات الجارية بقرية أبوسمبل بمركز نصر النوبة، بإجمالي 28 مشروعا متنوعا يستفيد منها عدد 13 ألفا و273 مواطنا ومواطنة من الأهالي موزعين على 7 قرى فرعية ونجوع وتوابع.

وأوضح، أنه تم الانتهاء من 14 مشروعا بنسبة 100% وهى تضم مشروعات إنشاء المجمعين الخدمي والزراعي والسوق الأسبوعية، بجانب إنشاء عدد من الكباري المنشأة على الترع، وأيضًا عدد من مشروعات الإحلال والتجديد الكلى والجزئي بالمدارس، علاوة على مشروعات لرفع كفاءة وتطوير خطوط وشبكات الكهرباء.

الندوات
الندوات
الندوات
الندوات
محافظ أسوان وحده تكافؤ الفرص حياة كريمه العنف ضد المرأة نشر الوعي

مواد متعلقة

قبل افتتاحها.. 17 معلومة عن مكتبة مصر العامة فى أسوان

تفاصيل مؤتمر مجلس القبائل بأسوان لدعم القضية الفلسطينية (صور)

أحد مشاركو مؤتمر شئون القبائل بأسوان: نؤيد تضامن رئيس الجمهورية مع الفلسطينين

بأعلام مصر.. آلاف المواطنين يشاركون بمؤتمر المرشح الرئاسى السيسى بأسوان

لمدة 6 ساعات.. انقطاع مياه الشرب عن عدة مناطق بكوم أمبو

محافظ أسوان: الإقبال على اللجان الانتخابية سيعبر عن وعى أبناء المحافظة فى المشاركة الوطنية

توافد أهالى أسوان لحملة التبرع بالدم لصالح الفلسطينيين.. والمحافظ يطالب بأهمية المشاركة

القبض على قاتل ابن خالته بعد هروبه لمنطقة جبلية فى أسوان

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل وفاة الشقيق الأكبر للفنان أحمد حلمى فى بنها

طارق حامد يعلن اعتزال اللعب الدولى مع منتخب مصر

تشييع جثمان الشقيق الأكبر للفنان أحمد حلمى فى القليوبية

عاجل .. الجيش الإسرائيلى يعلق على "صور الأسرى المقيدين" فى غزة

طريقة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية (إنفوجراف)

بوتين يعلن ترشحه لولاية رئاسية جديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

تحالف الأحزاب.. اتفاق نادر على رئيس مصر

لواء.حمدى البطران

الانتخابات المصرية

بسنت حسن

الاستحقاق الانتخابى

محاسن السنوسي

المرأة المصرية زينة العُرس الانتخابى

منى رجب

المرأة المصرية.. وانتخابات الرئيس

حسين دعسة

سر الاتصال بين الملك عبدالله الثانى والرئيس جو بايدن

د. محمد عفيفي

عبدالناصر فى الفالوجة

ماجد حبته

أقوى أدوات جوتيريش

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ بكفل حارس لمد المياه للمستعمرات في سلفيت