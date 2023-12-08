محافظ أسوان يوجه بمواصلة فعاليات حملة "16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة"

تستكمل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة" سلسلة الأنشطة والفعاليات التى يتم تنفيذها داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية، وأعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته لوحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بالمحافظة لمواصلة تنفيذ الفعاليات المتعلقة بحملة "16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة"، التي تم إطلاقها فى 25 نوفمبر الماضي، وتستمر حتى 10 ديسمبر الجاري.

نشر الوعي وتعظيم دور المرأة

وأوضح محافظ أسوان، أنه يتم تنفيذ الحملة وفقًا لتوجيهات وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، وتستهدف نشر الوعى والتثقيف بتعظيم دور المرأة فى المجتمع، ومناهضة أي أشكال للعنف ضد المرأة الفتيات.

من جانبها، أوضحت دعاء فتحي مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، بأنه بناء على تكليفات محافظ أسوان، وبمتابعة من الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ تم التنسيق مع منطقة وعظ أسوان لإلقاء المحاضرات وتوضيح الرأي الديني فى هذا الشأن، مع نشر الوعى بأهمية دور المرأة فى المجتمع وحمايتها من أي عنف تتعرض له، وكذا التعريف بطرق الحماية لها، وذلك بمشاركة مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، ورؤساء الوحدات المحلية.

ولفتت إلى أن الحملة تستهدف توصيل هذه المفاهيم للمواطنين، حيث تم اختيار القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بواقع 11 قرية بمختلف مراكز المحافظة لتحقيق الأهداف المرجوة من الحملة على أكمل وجه.

استمرار الجولات الميدانية لتفقد ومتابعة معدلات التنفيذ بالمشروعات

فى سياق آخر، كان قد شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على استمرار الجولات الميدانية لتفقد الجهود المبذولة ومتابعة نسب ومعدلات التنفيذ بالمشروعات الجارية بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي (التطوير الشامل للريف المصري.. حياة كريمة).

وكلف بسرعة التنسيق والتعاون لإزالة كل المعوقات والمشكلات أولًا بأول وضمان الانتهاء من جميع المشروعات فى مواعيدها المحددة للبدء فى تشغيلها لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية والارتقاء بمستوى الظروف المعيشية والاقتصادية، والاجتماعية للأهالي والمواطنين بجميع القرى والنجوع المستهدفة.

من جانبه، أوضح اللواء ياسر عبدالشافي السكرتير العام المساعد إلى قيام وحدة حياة كريمة بمواصلة المرور الميداني لتفقد المشروعات الجارية بقرية أبوسمبل بمركز نصر النوبة، بإجمالي 28 مشروعا متنوعا يستفيد منها عدد 13 ألفا و273 مواطنا ومواطنة من الأهالي موزعين على 7 قرى فرعية ونجوع وتوابع.

وأوضح، أنه تم الانتهاء من 14 مشروعا بنسبة 100% وهى تضم مشروعات إنشاء المجمعين الخدمي والزراعي والسوق الأسبوعية، بجانب إنشاء عدد من الكباري المنشأة على الترع، وأيضًا عدد من مشروعات الإحلال والتجديد الكلى والجزئي بالمدارس، علاوة على مشروعات لرفع كفاءة وتطوير خطوط وشبكات الكهرباء.

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