الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان: الإقبال على اللجان الانتخابية سيعبر عن وعى أبناء المحافظة فى المشاركة الوطنية

الاجتماع
الاجتماع

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المؤتمر الموسع مع رؤساء وممثلى مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، وذلك  تحت شعار "انزل شارك.. من أجل مصر" ولتحقيق المشاركة الإيجابية في العرس الديمقراطى المتمثل بإجراء الانتخابات الرئاسية 2024. 

بحضور الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، فضلًا عن مسئولي الجهات التنفيذية. 

تصريحات محافظ أسوان حول الانتخابات الرئاسية 

وأكد اللواء أشرف عطية، على أهمية تحفيز وحث المواطنين للمشاركة الوطنية في هذا الحدث التاريخى الذي ستشهده مصرنا الحبيبة على مدار أيام (10 و11 و12) ديسمبر الجارى. 

ولفت إلى أن الإقبال على اللجان الإنتخابية من أبناء أسوان بمختلف فئاتهم وطوائفهم وقبائلهم سيعبر عن وعيهم وإدراكهم وإصرارهم على المشاركة الإيجابية والفعالة بهذا الإستحقاق الدستوري.

وأشار أشرف عطية إلى أن خروج المواطنين ونزولهم إلى اللجان بكثافة سيبث رسالة للعالم على عظمة المصريين وقدرتهم على تخطي التحديات، والعبور إلى مستقبل أفضل.

وأكد أهمية الخروج بالإنتخابات الرئاسية فى أبهى صورة ممكنة وبشكل احتفالي، وهو الذي يتطلب تشجيع المواطنين للنزول والإدلاء بأصواتهم أمام صناديق الإقتراع وسط أجواء من الحرية والنزاهة والشفافية. 

وتجدر الإشارة إلى أن محافظة أسوان تضم 254 لجنة فرعية داخل 223 لجنة رئيسية تضم أيضًا 12 لجنة للوافدين (المغتربين) منهم 6 لجان بمركز أسوان (مدرسة اللغات المتميزة، مدرسة محمد الدمرداش، مدرسة الصداقة الثانوية المشتركة، شركة جنوب الوادي للإستصلاح الزراعي، وأيضًا مدرسة أبوسمبل الإبتدائية بمدينة أبوسمبل السياحية، علاوة على مدرسة أبوالريش الثانوية المشتركة)، وكذا لجنة بمركز نصر النوبة داخل مدرسة الحكمة للتعليم الأساسى بوادى النقرة، بالإضافة إلى 2 لجنة بمركز إدفو بمدرستي البصيلية الثانوية المشتركة، وسليمان على الثانوية، فضلًا عن عدد 2 لجنة بمركز كوم أمبو بالإدارة الزراعية ومركز شباب كوم أمبو، وأخيرًا مدرسة بنبان الثانوية المشتركة بنين بمركز دراو. 

محافظ أسوان انزل وشارك من أجل مصر مؤسسات المجتمع المدني مؤتمر موسع الانتخابات الرئاسية

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