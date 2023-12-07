محافظ أسوان يُكرّم مدير التعليم لبلوغه سن المعاش

لبلوغه سن المعاش قام اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بتكريم عبدالكريم لطفى، مدير مديرية التربية والتعليم، بمنحه درع المحافظة تقديرًا لجهوده البارزة خلال فترة توليه مسئولية المديرية.

وقال اللواء أشرف عطية، إن هذا التكريم يأتي ضمن حرص المحافظة على إثابة المخلصين في عملهم ورفع مستوى الأداء.. خلال فترة توليه كان من أبرزها انتظام العملية التعليمية على مدار الفترة الماضية، بالإضافة إلى الحد من ظاهرة التكدس داخل الفصول، خاصة في المناطق الشعبية والنائية والقرى بزيادة عدد المدارس، سواء التى تم إنشاؤها أو إحلالها وتجديدها أو الصيانة الشاملة لها.

وتمنى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، التوفيق لمن سيتولى مسئولية المديرية، وأن يكون خير خلف، ويعمل على استثمار إمكانات المديرية بالشكل الأمثل، بما يصب فى صالح مواطنى المحافظة.