الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ 28 مشروعًا بقرية أبو سمبل ضمن مبادرة "حياة كريمة"

المشروعات
المشروعات

شدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على استمرار الجولات الميدانية لتفقد الجهود المبذولة ومتابعة نسب ومعدلات التنفيذ بالمشروعات الجارية بمبادرة "حياة كريمة".

وكلَّف محافظ أسوان، بسرعة التنسيق والتعاون لإزالة المعوقات والمشكلات أولًا بأول وضمان الانتهاء من جميع المشروعات في مواعيدها المحددة للبدء في تشغيلها لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية والارتقاء بمستوى الظروف المعيشية والاقتصادية والاجتماعية للأهالي والمواطنين بجميع القرى والنجوع المستهدفة.

من جهته، أوضح اللواء ياسر عبدالشافي، السكرتير العام المساعد، إلى قيام وحدة "حياة كريمة" بمواصلة المرور الميداني لتفقد المشروعات الجارية بقرية أبوسمبل بمركز نصر النوبة بإجمالي 28 مشروعًا متنوعًا يستفيد منها عدد 13 ألفًا و273 مواطنًا ومواطنة من الأهالي، موزعين على 7 قرى فرعية ونجوع وتوابع.

مشروعات "حياة كريمة" في أسوان

وأوضح أنه تم الانتهاء من 14 مشروعًا بنسبة 100% وهي تضم مشروعات إنشاء المجمعين الخدمى والزراعى والسوق الأسبوعى، بجانب إنشاء عدد من الكبارى المنشأة على الترع، وأيضًا عدد من مشروعات الإحلال والتجديد الكلى والجزئى بالمدارس، علاوة على مشروعات لرفع كفاءة وتطوير خطوط وشبكات الكهرباء. 

كما أشار اللواء ياسر عبدالشافي، إلى أن الجولة الميدانية شملت تفقد عدد 6 مشروعات تراوحت نسب التنفيذ فيها مابين 90 إلى 99% وهي تضم مشروعات إنشاء وحدة طب الأسرة ونقطة إسعاف قسطل ومركز شباب توشكى شرق، بجانب مشروعات الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب.

وجارٍ تكثيف الأعمال للوصول بنسب التنفيذ فيها إلى 100% بنهاية الشهر الجاري، بالإضافة إلى تفقد عدد 8 مشروعات تراوحت نسب تنفيذها مابين 42% إلى 75% وهي تضم مشروعات إنشاء مدرسة أبو سمبل الإبتدائية، فضلًا عن مشروعات خاصة بالصرف الصحي. 

ولفت إلى أنه خلال الجولة الميدانية تم التشديد على الإلتزام بتعليمات محافظ أسوان بالالتزام بتنفيذ أعمال تنسيق الموقع العام وإعادة الشيء لأصله في محيط المشروعات التي تم الانتهاء منها لإضفاء الوجه الحضاري والجمالي المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها المقدمة للمواطنين. 

المشروعات
المشروعات
المشروعات
المشروعات
المشروعات
المشروعات
المشروعات
المشروعات
محافظ أسوان مبادرة حياة كريمة الجولات الميدانية المشروعات الجارية قرية أبوسمبل

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