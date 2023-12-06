الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن المبادرة الرئاسية "مهنتك مستقبلك"..

مديرية عمل أسوان: افتتاح 4 دورات تدريبية تستهدف 80 متدربا

الدورات التدريبية
الدورات التدريبية

أشار فوزي صابر مدير عام مديرية العمل في أسوان إلى افتتاح 4 دورات تدريبية بمركز تدريب المحمودية يستيفد منها 80 متدربا في كل مهنة بواقع 20 متدربا في كل دورة وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي بهدف تدريب الشباب من الجنسين على مهن يتطلبها سوق العمل في التفصيل والخياطة وصيانة المحمول والتطريز وصيانة الحاسب الآلي. 

وجاء ذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "مهنتك مستقبلك" للاهتمام بالشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، ووفقًا لتكليفات وزير العمل حسن شحاتة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان. 

تفاصيل حول الدورات التدريبية 

ولفت إلى أن مدة الدورات تتراوح بين 30 يومًا وحتى 56 يومًا حيث يحصل فيها المتدرب خلال الأسبوع الأول على مهارات حياتية، ويتم تقديم وجبه خفيفه مع صرف بدل إنتقال لكل متدرب عن كل يوم تدريبي يصل إلى 60 جنيهًا يومًا. 

وأكد فوزي صابر على مدى الجدية لدى المتدربين للإقبال على هذه الدورات التدريبية لما لها من عوائد إيجابية متعددة، مقدمين الشكر والتقدير لوزير العمل حسن شحاتة، ومحافظ أسوان اللواء شرف عطية على إتاحة مثل هذه التدريبات المجانية والتي يتطلبها سوق العمل الحر. 

كما قدموا الشكر للقائمين على توفير المكان الملائم والمناسب لتنفيذ هذه البرامج التدريبية، ومؤكدين على عزمهم لبذل أقصى ما في وسعهم لاكتساب أعلى المهارات والخبرات في مجال كل مهنة.

مديرية العمل في أسوان افتتاح 4 دورات تدريبية مركز تدريب المحمودية يستفيد منها 80 متدرب برنامج الأغذية العالمي

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