محافظ أسوان يشارك فى قمة المناخ بدبى COP 28

شارك اللوء أشرف عطية، محافظ أسوان، في جلسة المرأة المصرية والمناخ ضمن العديد من الجلسات بقمة دبى، وذلك بعد حصول محافظة أسوان على جائزة المركز الأول عن مشروع مسرعات المشروعات الخضراء الذكية لرائدات الأعمال لفئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، وتأهل هذا المشروع للمشاركة فى المؤتمر العالمى للمناخ كوب 28 بالإمارات وسط حضور كبير من المسئولين والوزراء المصريين والعرب الدوليين.

تفاصيل المشاركة

وعرض محافظ أسوان مشروع المسرعات لتمكين المرأة كأول منصة إلكترونية على مستوى الوطن العربي تدعم السیدات لتنفیذ المشروعات الخضراء المستدامة وتسرع من معدلات تنفیذھا ونتیجة لتعدد مجالات المشروعات لتطبیق المشروع.

أوضح أن المشروع يتمثل فى تسريع وتيرة تصميم المشروعات الخضراء الذكية خلال فترة زمنية وجيزة بعيدًا عن التعقيدات الروتينية باستغلال الوسائل التكنولوجية الحديثة فى الإسراع بإجراءات تنفيذ مشروعات رائدات الأعمال المنزلية ضمن جهود المحافظة لتمكين المرأة.

وأكد المحافظ أن تمكين المرأة الأسوانية يأتى ضمن أولويات الأجندة التنفيذية، حيث حققت المحافظة المراكز الأولى فى العديد من المنافسات على المستويين المحلى والدولى، إضافة إلى توليها المناصب القيادية العليا.