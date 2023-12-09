السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"زراعة البحيرة" تنظم ندوة بعنوان "ترشيد مياه الري"

زراعة البحيرة
زراعة البحيرة

نظمت مديرية الزراعة بالبحيرة، ندوة عن ترشيد مياة الرى عن طريق استخدام طرق الرى والممارسات الزراعية الصحيحة وتدوير المخلفات الزراعية ومدى الاستفادة منها، وذلك في إطار التعاون بين مديرية الزراعة بالبحيرة ومركز البحوث الزراعية، بحضور المهندس  محمد عبد المنعم فايد مدير الأراضي والمياه والبيئة بالبحيرة، والمهندس محمود عبد العزيز عمارة القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للأراضي والمياه والبيئة بوزارة الزراعة، والأستاذ الدكتور حامد مبروك القونى الأستاذ بمعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة بوزارة الزراعة، ورؤساء أقسام الاراضى والمياه والبيئه بمراكز المحافظة.

الاستفادة من وحدة الأرض والمياه


تحدث المهندس محمد عبد المنعم فايد مدير الأراضي والمياه والبيئة بالبحيرة مرحبا بالسادة الحضور، مؤكدا على انه بناء على تعليمات وتوجيهات المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، بضرورة تقديم كل الدعم الفنى للمزارع للحصول على أعلى إنتاجية ومدى الاستفادة من وحدة الأرض والمياه بالإضافة الى أهمية الحفاظ على المياه والاستخدام الأمثال للأسمدة المعدنية بالمعدلات السليمة والصحيحة، وفي هذا المجال وجه وكيل الوزارة، بضرورة التعاون مع المراكز البحثية بوزارة الزراعة لعمل خريطة سمادية للأراضي الزراعية بالمحافظة وتعد هى الأولى من نوعها، وتم التواصل بالفعل مع معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة بوزارة الزراعة،  وبالفعل تم رفع الإحداثيات وجارى عمل التجربة التى سوف تكون بقرية كفر مساعد بمركز ايتاى البارود، ثم يتم التعميم وعمل الخريطة السمادية للمحافظة، وسوف تعقد العديد من الندوات واللقاءات مع المزارعين لتقديم الدعم الفني والمعلومات الصحيحة.

كيفية ترشيد استخدام مياة الرى


وتحدث المهندس محمود عبد العزيز عمارة القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للأراضي والمياه والبيئة بوزارة الزراعة، عن كيفية ترشيد استخدام مياة الرى عن طريق استخدام طرق الرى والممارسات الزراعية الصحيحة والحديثة بهدف الحفاظ على المياه ومعرفة المقننات المائية للمحاصيل الزراعية المختلفة وطرق رى هادفة وحديثة تهدف إلى المحافظة على مياة الري.


وتحدث الأستاذ الدكتور حامد مبروك القوني الأستاذ بمركز البحوث الزراعية، عن كيفية الاستفادة من المخلفات الزراعية عن طريق تدويرها وتحويلها إلى سماد يتم الاستفادة منه فى زيادة خصوبة التربة وتقليل التكاليف على المزارع، كما تحدث عن طرق تدوير المخلفات الزراعية وكيفية عمل الكومة السمادية وتحويل المخلفات إلى سماد عضوي يفيد التربة والقضاء على السحابة السوداء.

البحيرة الزراعة ترشيد المياه محافظة البحيرة كوم حمادة

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