الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

672 مقرا انتخابيا بإجمالي 855 لجنة فرعية و24 لجنة للوافدين بالبحيرة

جانب من جولة تفقد
جانب من جولة تفقد مقر اللجان الانتخابية محافظة البحيرة

أكد كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة ان المحافظة تشارك بعدد 672 مقرا انتخابيا بإجمالي 855 لجنة فرعية بالإضافة إلي 24 لجنة للوافدين من خارج المحافظة، ويبلغ عدد الناخبين بالمحافظة أكثر من 4 ملايين مواطن ومواطنة داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة وذلك خلال الانتخابات الرئاسية المقررة إجراؤها الأحد المقبل ولمدة ثلاثة أيام.

رفع مستوى الاستعداد والتأكد من جاهزية جميع المقار

كما أكد كامل غطاس انه رفع مستوى الاستعداد والتأكد من جاهزية جميع المقار الانتخابية، مع مراعاة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والسيدات، بهدف توفير الأمان واليسر للمواطنين أثناء التصويت، مشيرا إلى أن جميع أجهزة الدولة انتهت  من تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتم تقديم الدعم اللوجستي، وتوفير وسائل الراحة للمواطنين خلال عملية التصويت، والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الانتخابات الرئاسية مؤكدا على أهمية تهيئة الأجواء المناسبة للناخبين، بحيث يتمكنون من التصويت بسهولة ويسر، وتحويل هذا الحدث إلى حدث ديمقراطي حقيقي مع الاهتمام بجميع أعمال النظافة داخل وخارج اللجان الانتخابية، وتحسين كفاءة دورات المياه العامة والمرافق العامة، خلال الأيام الثلاثة التى سيتم التصويت فيها.

المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع

كما أكد كامل غطاس السكرتير العام المساعد أن العُرس الديمقراطي القادم يجب أن يكون احتفالًا بمصر وحبها، حيث يتوحد فيه جميع شرائح المجتمع من خلال المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، لاختيار شخص يمثلهم كرئيس للدولة المصرية مؤكد  على وعي وحس الوطنية الذي يتمتع به الشعب المصري، والذي يدفعه للمشاركة والتصويت في الانتخابات.

كما أشار كامل غطاس السكرتير العام المساعد إلى أنه تم التوجيه بتكثيف المرور على اللجان من أجل التأكد أن جميع الإجراءات اللازمة لتأمين المقار الانتخابية جاهزيتها لإستقبال الناخبين فى جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة. 

البحيرة محافظة البحيرة الانتخابات الرئاسية المقبلة كامل غطاس لدكتورة نهال بلبع

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