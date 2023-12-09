السبت 09 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مرسى علم تستقبل 5 آلاف سائح على متن 30 رحلة طيران

مطار مرسي علم
مطار مرسي علم

يستعد مطار مرسي علم الدولي على مدار ساعات اليوم السبت، لاستقبال مايقرب من  5 آلاف سائح، يصلون على متن 30 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية.

ويأتي ذلك ضمن 83 رحلة طيران دولية يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من اليوم السبت وحتى الجمعة المقبلة.
 

وتطبق الأجهزة المختصة بمطار مرسي علم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على السياح الوافدين، وتصل رحلات اليوم منها 15 رحلةمن بولندا، 3 رحلات من التشيك، 3 رحلات من المانيا، 5 رحلات من إيطاليا، ورحلة من هولندا، ورحلة من ليتوانيا، وسلوفاكيا، وبلجيكا.

 

 جدير بالذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستعد لاستقبال 83 رحلة طيران دولية بداية من اليوم السبت وحتى اليوم الجمعة المقبلة، تصل منعدة دول مختلفة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم أرض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة بالمدينة.

مطار مرسى علم رحلة طيران سياحية مرسى علم سفاجا

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