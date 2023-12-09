السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاطلين عثر بحوزتهم على كمية من مخدر الهيروين بالمطرية

حبس عاطلين
حبس عاطلين

قررت نيابة المطرية اليوم حبس عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الهيروين وزنت 5،750 جرام بمنطقة المطرية.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال عينة من المواد المخدرة للمعمل الكيماوي.

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حبس المتهم بترويج مخدر الهيروين بقصد الاتجار بالمرج

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المطرية من  ضبط عاطلين لهما معلومات جنائية وبحوزتهما كمية لمخدر الإستروكس وزنت 5٫750 كيلو جرام- كمية لمخدر الهيروين- كمية لمخدر الآيس- فرد خرطوش- سلاح أبيض "مطواة"- ميزان حساس وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

نيابة المطرية مخدر الهيروين الأجهزة الأمنية معلومات جنائية الإجراءات القانونية

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