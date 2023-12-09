تحصين 195 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالغربية

أعلن الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، أن إجمالى ما تم تحصينه حتى اليوم الخميس، 195 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الثالثة لعام 2023

المستهدف تحصين 266 ألفًا و554 حيوانًا

وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، إلى أن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة، يبلغ 266 ألفًا و554 حيوانًا من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة، لافتًا إلى أن التحصينات آمنة وفعالة ومتوفرة.

وفى سياق متصل تحفظت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور حاتم أنور على 281 عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف، منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، داخل محلات للمستلزمات البيطرية بمركز ومدينة المحلة الكبرى.



وكان الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، قد قاد لجنة تفتيشية على مركز ومدينة المحلة الكبرى بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية، لإحكام السيطرة والرقابة على سوق بيع الأدوية البيطرية بالمحلات والعيادات البيطرية، وتم خلالها المرور على عدد من المراكز والعيادات البيطرية.



وأكد مدير مديرية الطب البيطرى الدكتور حاتم أنور أنه تم رصد عبوات أدوية بيطرية متنوعة الأصناف منتهية الصلاحية وأخرى بدون فواتير ومجهولة المصدر بداخلها بإجمالى 281 عبوة لنحو 96 صنفًا من الأدوية البيطرية