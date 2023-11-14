الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"بيطري المنيا" يختتم دورة تدريبية حول تعزيز الإنتاجية لمنتجي الألبان في القرى

الدورة التدريبية
الدورة التدريبية حول تعزيزالإنتاجية لمنتجي الألبان بالمنيا

 أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أهمية تطوير قطاع الطب البيطري بالمحافظة، خاصًة الفرق الطبية والمعامل، من خلال عقد الدورات وورش العمل والتدريب المستمر لتمكينهم من أداء دورهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية ومراقبة الأسواق والمعروض من اللحوم البلدية والمجمدة والمجازر ومحلات البيع حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

 تكثيف الجهود لتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها

وشدد محافظ المنيا على تكثيف الجهود لتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها، لتحقيق أعلى إنتاجية من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلي بأسعار مناسبة.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، اختتمت مديرية الطب البيطري بالمنيا اليوم فعاليات الدورة التدريبية بعنوان "مشروع تعزيز الإنتاجية لصغار منتجي الألبان في قرى الريف المصري " بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والتي استمرت لمدة 3 أيام بحضور نخبة من الأطباء البيطريين.

 أبرز المحاور التي ناقشتها الدورة 

واوضح الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا أن الدورة تناولت العديد من المحاور أهمها( طفيليات الدم وآثارها علي إنتاج الحيوان، ومكافحة الطفيليات الخارجية بالأبقار والحلاب، وتكنولوجيا صناعة الجبن، والحمي القلاعية بين الوقاية والعلاج، وأمراض الصيف بين الأعراض والوقاية وتأثيرها علي الثروة الحيوانية، وطرق حفظ المحاصيل والأعلاف الشتوية وزراعة البرسيم الحجازي، وطرق التغذية باستخدام سيلاج الذرة، وأساسيات تغذية المجترات لدي المزارع الصغيرة، وإدارة المشروعات والتسويق)، لافتا إلى أن الدورة تأتي ضمن سلسلة من الدورات التثقيفية لأطباء الطب البيطري بالمنيا وفق برامج موضوعة بخطة استراتيجية.

من ناحية أخرى، كانت مديرية الطب البيطري بالمنيا، قد نفذت قافلة بيطرية ارشادية وعلاجية مجانية بقرية دير أبو حنس التابعة للوحدة المحلية لدير البرشا بمركز ملوي، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف القوافل البيطرية في إطار الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية وتوفير الخدمات العلاجية بالقرى الأكثر احتياجًا.

الدورة التدريبية حول تعزيزالإنتاجية لمنتجي الألبان بالمنيا
الدورة التدريبية حول تعزيزالإنتاجية لمنتجي الألبان بالمنيا
الدورة التدريبية حول تعزيزالإنتاجية لمنتجي الألبان بالمنيا
الدورة التدريبية حول تعزيزالإنتاجية لمنتجي الألبان بالمنيا
بيطري المنيا دورة تدريبية تعزيز الأنتاجية لمنتجي الألبان منظمة الأغذية والزراعة وزارة الزراعة الدكتور فتحي عبد العال مدير الطب البيطري اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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