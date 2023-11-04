السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

6 قوافل بيطرية مجانية وتقديم الخدمات العلاجية لـ4464 رأس ماشية في المنيا

قوافل بيطرية مجانبة
قوافل بيطرية مجانبة لبيطري المنيا

نفذت مديرية الطب البيطري بالمنيا، بالتعاون مع معهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم 6 قوافل بيطرية مجانية علاجية وقائية إرشادية بقرى محافظة المنيا في الفترة من 28 أكتوبر الماضي إلى 2 نوفمبر الحالي.

 جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف القوافل البيطرية العلاجية المجانية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بهدف تحسين أداء الخدمات البيطرية في المناطق الريفية، وتقديم أفضل الخدمات للمربين للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

من جهته، أوضح الدكتور فتحي عبدالعال، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن المديرية بالتنسيق مع معهد بحوث التناسليات الحيوانية ومعهد بحوث صحة الحيوان وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية، نفذت 6 قوافل بيطرية مجانية شملت مركز مغاغة، وقرية صفط الخمار بمركز المنيا، وقرية أبو جرج بمركز بني مزار، وقرية تانوف بمركز ديرمواس، وقرية قلوصنا بمركز سمالوط، وقرية بني عامر بمركز العدوة.

ولفت إلى أنه تم تقديم الخدمات العلاجية إلي 4464 رأس ماشية، منها كشف وفحص وسونار لعدد 524 رأس، وكشف وعلاج طفيليات داخلية لعدد 963 رأس، وفحص وعلاج طفيليات خارجية لعدد 769 رأس، وعمل 130 عملية جراحية، وتحصين 234 حالة، وتجريع 1198 حالة، وذلك في إطار الحملة الإرشادية المكثفة للإرشاد البيطري للحفاظ صحة الإنسان والثروة الحيوانية بالمحافظة.

قوافل بيطرية مجانبة لبيطري المنيا
قوافل بيطرية مجانبة لبيطري المنيا
قوافل بيطرية مجانبة لبيطري المنيا
قوافل بيطرية مجانبة لبيطري المنيا
قوافل بيطرية مجانبة لبيطري المنيا
قوافل بيطرية مجانبة لبيطري المنيا
المنيا مديرية الطب البيطرى قوافل بيطرية خدمات علاجية 4464 رأس ماشية الدكتور فتحي عبد العال مدير الطب البيطري اللواء أسامة القاضي محافظة المنيا

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