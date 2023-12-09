مذيعو dmc في رسالة للناخبين.. انزل وشارك بالانتخابات الرئاسية

وجه مذيعو ومقدمو البرامج بقناة "dmc" رسالة إلى الناخبين قبل ساعات من بدء الانتخابات الرئاسية والتصويت داخل مصر ، حيث طالبوهم بالنزول والمشاركة في الانتخابات باعتبارها حق من حقوقهم وواجب نحو وطنهم.

ونشرت الصفحة الخاصة والرسمية بقناة dmc عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديوهات قصيرة لمذيعي البرامج يحثون خلالها الشعب المصري على النزول غدا مع بداية الاقتراب مصحوبا بهشتاج “انزل وشارك”.

وقال الإعلامي أسامة كمال، خلال فيديو نشرته القناة عبر صفحتها على "فيسبوك": "مش هقولك انزل ليه، لكن هقولك أنا نازل ليه، أنا نازل علشان ده حقي، ونازل أمارس حقي اكتسبته بقالي سنين، هتختار مين مش هسألك، هختار مين متسألنيش، لكن المهم، مارس حقك وأنا همارس حقي".

فيما قال خالد الجندي، خلال الفيديو: "الانتخابات هي شهادة للوطن، والمولى سبحانه وتعالي يقول ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، أنا هشارك وأكيد أنت كمان هتشارك".

وأكدت الإعلامية شيرين عفت، أن التصويت في الانتخابات حق دستوري وواجب وطني للحفاظ على أمن واستقرار بلدنا، ووجهت رسالة قائلة: "خليك إيجابي.. انزل وشارك

https://fb.watch/oPMbZYb-FF/?mibextid=UyTHkb

الانتخابات الرئاسية 2024

وساعات ويبدأ ماراثون الانتخابات الرئاسية ليختار الشعب المصري رئيسًا للفترة 2024 - 2030، والتي يتنافس 4 مرشحين هم: المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، وفريد زهران، رئيس حزب "المصرى الديمقراطى الاجتماعى"، وعبدالسند يمامة، رئيس حزب "الوفد"، وحازم عمر، رئيس حزب “الشعب الجمهوري.

وتقام الانتخابات في الداخل علي مدار 3 أيام وهي: 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

وتنطلق عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024 بمختلف محافظات الجمهورية، الأحد، فى 9376 مركزًا انتخابيًا، بإجمالى 11 ألفًا و631 لجنة اقتراع فرعية، موزعة على المدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية.

ويحق التصويت فى الانتخابات لنحو 65 مليون مواطن، وتستمر عملية التصويت على مدى الأيام الثلاثة المقبلة، الأحد والإثنين والثلاثاء، من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وتقام الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائى كامل، يتولاه 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، فضلًا عن مشاركة 14 منظمة دولية فى أعمال متابعة الانتخابات، بإجمالى 220 متابعًا، إلى جانب 62 منظمة مجتمع مدنى محلية، بإجمالى 22 ألفًا و340 متابعًا.

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى ظل اهتمام إعلامى، بعد أن حصل 528 متابعًا إعلاميًا دوليًا على تصاريح من الهيئة الوطنية للانتخابات، يمثلون 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية.