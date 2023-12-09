أخبار فاتتك|قصف محيط المستشفى الكويتي برفح وتغريم الممتنعين عن التصويت في الانتخابات

شهدت الساعات الماضية العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، تستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

بقوة القانون.. 500 جنيه غرامة للممتنعين عن الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات

يغرم قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، لمن لم يشارك في الاستحقاقات الانتخابية، حيث نصت المادة (57) على أنه يُعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.

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طوني خليفة: كان نفسي أعمل عمرة

قال الإعلامي طوني خليفة، إن الدين خيار والهدف من كل الأديان السماوية هو المعاملة والأخلاق، وأنه يلتزم بهذا سواء كان على أي ديانة، مؤكدًا أن جميع الأديان تصب في مكان واحد وهي تطبيق كلام الله.

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أول تعليق من كولر بعد تعادل الأهلي مع شباب بلوزداد

عبر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، عن عدم رضاه عن التعادل أمام شباب بلوزداد في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد برج العرب في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، لافتًا إلى أن هناك سوء توفيق واجه الفريق خلال المباراة.

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"الأغذية العالمى": لا نستطيع القيام بمهامنا في غزة

قال برنامج الأغذية العالمي إنه أصبح من المستحيل إيصال المساعدات إلى غزة مع تصعيد إسرائيل هجماتها على القطاع المحاصر.

وقال كارل سكاو، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي في بيان بعد زيارة للقطاع: "مع انهيار القانون والنظام، فإن أي عملية إنسانية ذات جدوى باتت مستحيلة".

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عاجل.. قصف إسرائيلى فى محيط المستشفى الكويتى برفح

أفادت مصادر إعلامية عن وجود قصف إسرائيلي في محيط المستشفى الكويتي في رفح.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن إسرائيل هددت بقصف مستشفى الكويتي التخصصي، وسط مدينة رفح، وطالبت بسرعة إخلاء المستشفى من المرضى والجرحى والعاملين.

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أسعار الفراخ|بورصة الدواجن اليوم في مصر السبت 9-12-2023

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم في مصر السبت 9-12-2023 محور اهتمام الملايين من ربات البيوت في مختلف محافظات الجمهورية لكونها وجبة رئيسية على السفرة المصرية في كافة الوجبات الأساسية للمواطنين.

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