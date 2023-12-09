السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الأغذية العالمى": لا نستطيع القيام بمهامنا فى غزة

غزة
غزة

قال برنامج الأغذية العالمي إنه أصبح من المستحيل إيصال المساعدات إلى غزة مع تصعيد إسرائيل هجماتها على القطاع المحاصر.

 

وقال كارل سكاو، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي في بيان بعد زيارة للقطاع، الجمعة: "مع انهيار القانون والنظام، فإن أي عملية إنسانية ذات جدوى باتت مستحيلة".


وأضاف: "مع وصول جزء صغير للغاية من الإمدادات الغذائية اللازمة والغياب الصارخ للوقود، وانقطاع أنظمة الاتصالات وانعدام الأمن لموظفينا أو الأشخاص الذين نخدمهم في (مراكز) توزيع المواد الغذائية، لا يمكننا القيام بعملنا".

 

وتابع قائلًا: "لدينا طعام على متن الشاحنات، ولكننا بحاجة إلى أكثر من معبر واحد. وبمجرد دخول الشاحنات، نحتاج إلى ممر حر وآمن للوصول إلى الفلسطينيين أينما كانوا". 

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