طونى خليفة: "كان نفسى أعمل عمرة"

قال الإعلامي طوني خليفة، إن الدين خيار والهدف من كل الأديان السماوية هو المعاملة والأخلاق، وأنه يلتزم بهذا سواء كان على أي ديانة، مؤكدًا أن جميع الأديان تصب في مكان واحد وهي تطبيق كلام الله.

ورد على سؤال الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس": "قولت قبل كده أنك نفسك تعمل عمرة"، قائلًا:"طبعًا كان نفسي أقوم بالتجربة دي، وقد سألت عن إمكانية قيامي بهذا الجانب الديني من عدمه ولكن أكدوا أنه لا يحق لي عمل عمرة، حيث كان يريد أن يخوض مثل هذه التجربة الدينية، وتعمق وقرأ بالقرآن الكريم ففكر في قيامه بهذه السنة.

وأشار الإعلامي طوني خليفة أن الحديث في الجانب الديني يسبب استفزاز للبعض أو إحراج، ولذلك دائمًا ما يتجنبه.