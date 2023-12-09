السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"كانت تصفية حسابات".. طونى خليفة: اتهمت بأعمال منافية للآداب وحيازة مخدرات

طوني خليفة
طوني خليفة

أكد الإعلامي طوني خليفة، أنه في فترة ما وصلت له العديد من الرسائل النصية أنه متهم بحيازة المخدرات وأعمال منافية للأداب، لافتًا إلى أنه تأكد من أن هذه الرسائل لتصفية حسابات ومصدر هذه الرسائل أفريقيا.

وأضاف الإعلامي طوني خليفة خلال لقاءه مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هذه الرسائل كانت مرتبطة بانتقاده لملكة جمال تم اختيارها ملكة جمال في لبنان، وكان هناك خطأ من هذه الفتاة ورد عليها بنقد إعلامي ولكنهم اخترعوا له فضيحة أخلاقية.

وتابع: "هذا الخبر سخيف ومفبرك وقد نسيته، وقد عرفت مصدره، حيث يوجد كثيرون ممن دفعوا الكثير من الأموال لترويج هذا الخبر والرسائل للعديد من المواطنين في العالم". 

طوني خليفة برنامج حبر سري الإعلامية أسما إبراهيم أعمال منافية للآداب حيازة مخدرات اتهامات طوني خليفة

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