الإثنين 09 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مجدي شندي يتهم طوني خليفة بالاستيلاء على اسم صحيفته

مجدي شندي
مجدي شندي

وجه الكاتب الصحفي مجدي شندي، رئيس مجلس إدارة وتحرير صحيفة المشهد، اتهما إلى الإعلامي طوني خليفة، بإنشاء قناة ومنصة إلكترونية تحمل اسم صحيفته، دون إذن أو استيفاء الإجراءات القانونية.

وقال مجدي شندي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “قناة تلفزيونية تتأهب للانطلاق من مدينة دبي للإعلام وتحاول السطو على اسم المشهد”.

وأضاف: “فوجئت صحيفة المشهد، التي تصدر كصحيفة ورقية وموقع إخباري إلكتروني منذ عام  2011، بإعلان الإعلامي اللبناني طوني خليفة تأسيس قناة تلفزيونية تنطلق من مدينة دبي للإعلام وتحمل نفس الاسم التجاري لـ المشهد”.

واستكمل: “تواصلت مع الإعلامي اللبناني طوني خليفة، بشكل ودي ومع محاميه في القاهرة طارق العوضي، منذ لحظة الإعلان عن الاسم لافتًا انتباههما أن المشهد مسجلة كاسم وعلامة تجارية، وحققت من الذيوع والانتشار ما لا يمكن لأي مشتغل بالإعلام أن يتجاهله، مطالبا بتغيير الاسم؛ لأن ذلك يتناقض مع قوانين حماية الملكية الفكرية ومع اتفاق وبروتوكول مدريد بشأن حماية العلامات التجارية، وأن مصر والإمارات العربية المتحدة من بين الدول الموقعة على بروتوكول مدريد، وليس من المنطقي أن تسجَل علامتان تجاريتان بنفس الاسم في دولتين موقعتين على الاتفاق".

وأكمل: “بدأت إجراءات قانونية لوقف السطو على اسم المؤسسة التي أديرها، وسأطلب وقف الترخيص الممنوح للقناة من قبل سلطات الإمارات العربية المتحدة، وكذلك التعويض المادي الملائم عن الأضرار التي تلحق بمؤسسة المشهد جراء انتحال اسمها”.

وكان طارق العوضي المحامي قد أكد أنه سيحيط موكله علمًا بالقضية، كما رد الإعلامي اللبناني طوني خليفة بشكل ودود في البداية وقال إنه يؤسفه سماع ذلك ويستغرب عدم تنبه الفريق القانوني لذلك وأنه سيقوم بمراجعة الأمر معهم، إلا أنه لم يتخذ أي إجراء.

نص المراسلات بين مجدي شندي وطوني خليفة

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مجدي شندي طوني خليفة المشهد دبي المشهد 2023

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