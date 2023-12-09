السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عاجل.. الأرصاد : أجواء باردة إلى شديدة البرودة الليلة على معظم الأنحاء حتى الصباح

حالة الطقس
حالة الطقس

حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس الآن، حيث تشهد البلاد أجواء باردة إلى شديدة البرودة الليلة على معظم الأنحاء حتى الصباح، وتسجل القاهرة الكبري من 10 إلى 11 درجة، بينما الفيوم والمنيا وبني سويف 9 درجات وتسجل أسيوط 8 درجات، وسيوة 9 درجات بينما تسجل سانت كاترين 4 درجات

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 13 ديسمبر 2023

أما عن طقس السبت فتشهد البلاد طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد بينما يكون الطقس معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلًا على أغلب الأنحاء

وعن الظواهر الجوية المصاحبة لحالة الطقس السبت 09 ديسمبر 2023 شبورة مائية من الساعه 4 الى 9 صباحًا تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية كما يصاحب حالة الطقس سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 40% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة

 

درجات الحرارة العظمي والصغرى المتوقعة اليوم السبت:

القاهرة الكبرى العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة

الوجه البحري العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة

السواحل الشمالية العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة

جنوب سيناء العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة

شمال الصعيد العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجة

جنوب الصعيد العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة

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