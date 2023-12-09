مناقشة "السرعة القصوى صفر" لـ أشرف العشماوي.. أجندة "الدستور" الثقافية

تتضمن أجندة "الدستور" الثقافية ، اليوم السبت الموافق 9 ديسمبر 2023، مناقشة رواية المستشار أشرف العشماوي “السرعة القصوي صفر”، إلى جانب العديد من الفعاليات، نستعرضها في هذا التقرير.

أبرز فعاليات أجندة الدستور الثقافية

في الخامسة والنصف مساء، يحل الكاتب الروائي المستشار أشرف العشماوي، في ضيافة مكتبة ببليوتك بالشيخ زايد، لمناقشة وتوقيع أحدث أعماله السردية، رواية “السرعة القصوي صفر”، والصادرة مؤخرا عن الدار المصرية اللبنانية للنشر.

في الخامسة مساء أيضا، تحل الشاعرة فاطمة قنديل، في ضيافة أمسية جديدة من أمسيات فريق المناقشة، والتي تعقد في رحاب المركز الدولي للكتاب، بمقره الكائن خلف دار القضاء العالي بوسط القاهرة، لمناقشة روايتها الصادرة عن الكتب خان تحت عنوان “أقفاص فارغة”، ويناقش الرواية فريق المناقشة، ويدير الأمسية القاص أحمد حلمي.

وفي نفس التوقيت ــ الخامسة مساء ــ تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة، بمقرها الكائن بشارع العروبة، أمسية لمناقشة رواية “موعد عند الكعكة القرمزية”، للكاتب خالد قنديل عضو مجلس الشيوخ المصري.

وفي الخامسة مساء أيضا، تحتضن مدينة غرناطة التراثية بحي مصر الجديدة، ختام فعاليات معرض القاهرة للكتب الفنية، بمشاركة أكثر من 40 ناشر متخصصين في نشر كتب الفن التشكيلي والتصميمات الفنية.

وضمن عروض نادي سينما الأطفال، يعرض في الواحدة والنصف ظهرا، بمحركز الحرية للإبداع الفني، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، فيلم الأطفال “مغامرات تان تان”.

وفي الخامسة مساء، تعقد ببيت المعمار المصري بمقره الكائن بميدان القلعة، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ندوة بعنوان “الذكاء الاصطناعي.. حافز للبحث الأكاديمي” يتحدث فيها د. نبيل محارب، الأستاذ المشارك بقسم العمارة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والمدير السابق لكلية التصميم والبيئة العمرانية في فرع جامعة بيروت العربية بطرابلس في لبنان.

حيث يتحدث عن أحدث صيحات الذكاء الاصطناعي (AI) ثورة في مجال البحث الأكاديمي، لا سيما بالنسبة لطلاب الدراسات العليا والباحثين. فمن خلال أتمته للمهام الروتينية، يتيح الذكاء الاصطناعي للباحثين التركيز على التفكير الإبداعي وتوليد الأفكار، بما يمكّن من التفاعل العميق مع موضوعات البحث، مما يعزز نهجًا أكثر ابتكارًا وكفاءة.

كما يقيم نادى القصة بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، في الخامسة مساء، ببيت الشعر ــ ببيت الست وسيلة بالأزهر، لقاء تحت عنوان "الشاروني في عيون كتاب أدب الطفل" وذلك تكريما لاسم الراحل الكاتب الكبير يعقوب الشاروني أحد رواد الجيل الثاني لأدب الطفل.

تدير اللقاء الكاتبة منى ماهر ويشارك فيها الكتاب: الدكتورة هالة الشاروني، أحمد عبد النعيم، عبده الزراع، أحمد زحام، الدكتورة هبة عبد الفتاح، وليد كمال، الدكتورة صفية إسماعيل، الدكتورة محمد سيد عبد التواب، منتصر ثابت عبد الله مرشدى، مصطفى غنايم، الدكتورة سيد نجم، محمد عبد الحافظ ناصف.

وضمن برنامج أفلام سينما علي بدرخان، يعرض في السابعة مساء، بسينما زاوية، الفيلم الروائي الطويل “الجوع”، من إنتاج 1986. بطولة سعاد حسني، محمود عبد العزيز، أمينة رزق، وعبد العزيز مخيون.

تدور أحداث الفيلم حول حكاية من حكايات ملحمة الحرافيش، يتولى أمور الحارة فتوة ظالم والذي سجن أخاه ظلمًا وبهتانًا بعد أن أطعم الفقراء بدون إذنه، ليقبض عليه ويعذبه ومن ثم يسجنه، وبينما هو في السجن تحضر زوجته لثورة يقوم بها الفقراء لهدم هذا النظام الفاسد وإزالة آثار الطغيان على الحارة، فهل ستنجح؟.

و في السابعة والنصف مساء، تعقد بقصر ثقافة أسيوط الدور الثاني بقاعة الاجتماعات الندوة الأسبوعية لنادي الأدب بأسيوط، تحت عنوان “الموسيقى والشعر”، ولقاء مع المايسترو حسام حسنى قائد فرقة الموسيقى العربيه بأسيوط والفنان مصطفى المري، والفنان عمرو عبد الحميد، وتقديم رأفت عزمي.

وفي أجندة “الدستور” الثقافية، يحتضن المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، في الثامنة مساء، حفلا لأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي ومشاركة عازف البيانو سيفرين فون إيكاردشتاين والمغنيتان السوبرانو داليا فاروق - الميتزوسوبرانو أمينه خيرت مع كورال أكابيلا تدريب وقيادة مايا جيڤينريا.

يتضمن البرنامج عدد من أهم أعمال أشهر المؤلفين الألمان، منها كونشيرتو البيانو الرابع لـ بيتهوفن، موسيقى حلم ليلة منتصف الصيف لشكسبير لـ مندلسون بارتولدي.

كما يستأنف نادى السينما المستقلة التابع للمركز القومى للسينما، نشاطه الفنى، فى السادسة مساء بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وذلك من خلال عرض كلًا من، الفيلم الروائى القصير “ميراث خفى” للمخرج إبراهيم عطية، والفيلم الروائى القصير “النمرة للمخرج” أحمد ريان والفيلم التسجيلى “أختى” للمخرج أبانوب رضا، وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر لمناقشة الأفلام مع الجمهور.

وفي السادسة مساء، يفتتح بجاليري المشربية بالمهندسين، فعاليات المعرض الجماعي “تواصل”، بمشاركة كل من الفنانين: أحمد شعبان – أحمد عثمان – أحمد مجدي –أدهم بدوي –ألاء سيد –حسام السيد –رغدة أحمد – رنا عجم – علاء أبو الحمد – عمرو الشاذلي – كلاي قاسم –محمد الشرقاوي – محمد اللبان – محمد ربيع –محمود خطاب – مصطفى الزعتري –منة مسعد –ناجح العشري – نادية سبيلر – وئام علي.

وفي أجندة الدستور الثقافية، يعرض في السادسة مساء بمركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، الفيلم الروائي الطويل “ترنيمة عيد الميلاد”، إخراج روبرت زيميكس. وهو فيلم أنيميشن مستوحى من رائعة الكاتب الإنجليزي الشهير تشارلز ديكنز، وهي واحدة من أهم وأشهر قصص عيد الميلاد في العصر الفيكتوري.

في سياق متصل، وضمن عروض نادي سينما الجزويت، يعرض بمركز الجزويت بمقره في شارع المهراني بالفجالة، في السابعة مساء، الفيلم الروائي الطويل “سواق الأتوبيس”، للمخرج عاطف الطيب، بطولة نور الشريف، عماد حمدي، وميرفت أمين.