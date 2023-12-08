"ياسمين" في ضيافة مركز الحرية للإبداع الفني.. الأربعاء

يحل الكاتب الروائي فؤاد فرغلي، ضيف أمسية جديدة من أمسيات مركز الحرية للإبداع الفني، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية؛ لمناقشة روايته "ياسمين"، وذلك في تمام السابعة من مساء الأربعاء المقبل بقاعة توفيق الحكيم.

ويناقش الرواية الناقد دكتور بهاء حسب الله، أستاذ الأدب العربي بجامعة حلوان، ويدير الأمسية الشاعر رشاد بلال.

وكانت رواية "ياسمين"، قد صدرت مطلع العام الجاري بالتزامن مع الدورة الرابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وتتناول الرواية قصة الفتاة "ياسمين"، والتي تنعم بطفولة هادئة كمثيلاتها ممن هن في مثل سنها، وسط أسرتها المحبة لها في لبنان، ولكن وبسبب ظروف طرأت على أسرتها تؤدي لسفر الأسرة إلى مدينة الإسكندرية. وهو ما يؤثر عليها في حياتها الزوجية ولكن بشكل إيجابي، حيث تدافع "ياسمين"، بكل ما أوتيت من قوة عن بيتها وحياتها وحبها.

ترصد الراوية المظاهر الاجتماعية والثقافية والسياسية ومعاناة أهل الإسكندرية خلال الحرب العالمية الثانية، وما تعرضت له المدينة من قصف وتدمير جراء الحرب التي دار بين دول الحلفاء ودول المحور، دون أن يكون لمصر ناقة ولا جمل في هذه الحرب.

ومما جاء علي الغلاف الخلفي لرواية "ياسمين"، للكاتب الروائي وعضو لجنة القصة، فؤاد فرغلي نقرأ: "شوف يا ابني، إذا كان لا يوجد فتاة على الأرض إلا "ساشا" فلن تتزوجها، أنا لم أشقي طوال حياتي من أجلكم وفي النهاية تتزوج واحدة أي كلام".

ويعد الكاتب فؤاد فرغلي، من من أبرز الأصوات السردية في الإسكندرية، صدر له بالإضافة إلى رواية "ياسمين"، عددًا كبيرًا من الإبادعات الروائية، نذكر من بينها: رواية صخرة العرب الأخيرة ــ رواية دماء علي الثونب الأبيض ــ رواية حورية والشيطان والصادرة عن روايات الهلال ــ رواية ألم في حياتي ــ ورواية "ياسمين".