"فلسطين في القلب".. تنظيم يوم لدعم الشعب الفلسطيني بمتحف الطفل للحضارة غدا

ينظم مركز الطفل للحضارة والإبداع ـ متحف الطفل بالتعاون مع جمعية مصر الجديدة، لقاء بعنوان فلسطين في القلب، وذلك في التاسعة والنصف من صباح غد الجمعة.

و يأتي دعما للشعب الفلسطيني في محنته الحالية وإسهاما في نشر الوعي بتاريخ فلسطين العربي والإسلامي، ومواكبا للذكرى 75 لليوم العالمي لحقوق الإنسان.

تقام فعاليات فلسطين في القلب، بمركز الطفل للحضارة والإبداع ــ متحف الطفل، في الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم غد الجمعة وعلى مدار 6 ساعات، وذلك بالتعاون مع الجالية الفلسطينية والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في مصر برئاسة آمال الأغا.

فعاليات وتفاصيل برنامج اليوم

يتضمن يوم فلسطين في القلب، إحياء التاريخ الفلسطيني، الزمان والمكان، من خلال فقرات تراثية للفلكلور الفلسطيني تهدف إلى التأكيد على تاريخ فلسطين ومكانتها في الحضارة الإسلامية والعربية، خاصة في وقت الأزمات مع ما شهدته غزة من أحداث الحرب.



من جانبه أكد الدكتور أسامة عبد الوارث مدير متحف الطفل ورئيس المجلس الدولي للمتاحف بمصر، علي أهمية فعالية فلسطين في القلب، ودور المتاحف في المشاركة المجتمعية وإبراز العادات والتقاليد والأعراف للشعوب، والحفاظ على التراث الإنساني وتعميق مشاعر الاعتزاز بهوية الفرد والمجتمع.

وأشار عبد الوارث أن فعاليات يوم فلسطين في القلب تشمل ورشة تعليم رسم ديجيتال بمشاركة الفنان عمرو أمين، فقرة فنية في حب فلسطين بمشاركة فريق برنامج إدراك لذوي الهمم، عزف موسيقي بالحديقة بآلة الكمان للفنان محمد الشري، فقرة رقص دبكة فلسطين، تلوين الوجه للأطفال، بازار المنتجات الفلسطينية وغيرها.

أمسية سينمائية لعرض ومناقشة الفيلم الأمريكي "The letter"

في سياق متصل، تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة بمقرها الكائن بشارع العروبة، في الخامسة من مساء غد الجمعة أيضا، أمسية سينمائية لعرض ومناقشة الفيلم الأمريكى "The letter"، من إخراج وليم ويلير بطولة بيتى ديفيز، ويعقب عرض الفيلم مناقشة حوله يقدمها ويديرها دكتور سامح توفيق والكاتب أحمد العرابى.

تأتى الأمسية في إطار حرص الجمعية على تقديم كافة أنواع الفنون لجمهورها من مختلف الفئات العمرية بهدف إثراء الثقافة بشتى فروعها والتى تعمل على تنمية الذوق العام وتنمية الوعى الثقافى لدى المتلقى.