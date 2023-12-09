رياض منصور: فيتو واشنطن أحبط التوصل لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة

قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، إن فيتو واشنطن أحبط التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الصحفي للمجموعة العربية في الأمم المتحدة، الجمعة.

وأكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، سنواصل جهودنا من أجل إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتقصف قوات الاحتلال برًا وبحرًا وجوًا على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي لم يتم الإعلان عن تمديدها، وقد سمحت الهدنة -التي استمرت 7 أيام- بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.