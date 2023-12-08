السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ندوة لـ"التنسيقية" في الجامعة الكندية لتوعية الطلاب بأهمية المشاركة السياسية (صور)

جريدة الدستور

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،  ندوة بالجامعة الكندية، وذلك في ضوء اهتمامها بتوعية الشباب وتشجيع مشاركتهم الإيجابية في الحياة السياسية والانتخابات الرئاسية، بناءً على دعوة من الدكتورة ماجي الحلواني رئيس مجلس إدارة المعهد الكندي العالي للإعلام الحديث.

جاء المؤتمر بحضور الدكتور ممدوح القاضي، رئيس مجلس إدارة مجموعة معاهد الـCIC، الدكتورة آمال الغزاوي، عميد كلية الإعلام، الدكتورة رانيا محمد طاهر رئيس قسم الإدارة.

وأوضح النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، حجم التطور الديمقراطي في الحياة السياسية المصرية منذ 2015 حتى الآن، وكيفية قيام مصر بصناعة ديمقراطية مصرية خالصة وعدم استجابتها لأي ضغوطات لتصدير الديمقراطية لها من الغرب، مشيرًا إلى أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية بوصفها تعبيرًا حقيقيًا عن الشخصية المصرية.

فيما أكد النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يرى أن الشباب هم عماد الدولة المصرية وأساس قوتها، وأنهم الطريق نحو النهوض والتقدم، حيث أنه كان حريص عقد المنتديات والمؤتمرات للشباب كل عام لإطلاق حوار موسع مع الشباب من أجل الاستجابة لتطلعاتهم واحتياجاتهم ومناقشة مشكلاتهم.

وأضاف: أخيرًا إطلاق الحوار الوطني للاستماع للتحديات التي تواجه رواد الأعمال والاتحادات والأنشطة الطلابية بالمدارس والجامعات داخل لجنة الشباب والعمل على إيجاد حلول لتلك المشاكل.

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فيما قالت النائبة هادية حسني، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، إن المشاركة في الانتخابات لها تأثير إيجابي على الصحة النفسية، لأن المرأة بعد المشاركة تشعر بأن لها دور ومسئولية، وكانت سببًا في الاختيار، مضيفة أن مشاركة المرأة مهمة في الانتخابات خاصة وأن العالم كله ينظر إلى مصر.

وأوضحت أهمية المشاركة الإيجابية في الحياة السياسية، مشيرة إلى أنها خاضت عدة تجارب انتخابية عديدة سواء اتحاد طلبة أو أندية وأيضًا مجلس النواب 2015، ولم يحالفني التوفيق لكن استفدت من هذه التجارب، إلى أن خضت انتخابات مجلس النواب مرة أخرى وفزت بالعضوية عام 2020.

من جانبهم/ أعرب الطلاب عن رغبتهم وإدارة الجامعة، في عقد المزيد من اللقاءات وورش العمل مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ضم وفد التنسيقية كل من النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، النائب أحمد فتحي، النائبة هادية حسني، عضوا مجلس النواب عن التنسيقية، ومن أعضاء التنسيقية ريهام الشبراوي، محمود الماظ، أسامة النادي، رشيدة دعبس، شيريهان القشاوي.

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تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الجامعة الكندية الحياة السياسية النائب محمود القط الانتخابات الرئاسية النائب أحمد فتحي التنسيقية

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