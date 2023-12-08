الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أمريكي من أصل مصري يقرر الترشح لانتخابات الكونجرس ويشيد بإنجازات الرئيس السيسي

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

قرر محمد الشربيني (أمريكي من أصل مصري) الترشح لانتخابات الكونجرس الأمريكي عن ولاية كاليفورنيا، والتي تجرى مرحلتها الأولى في مارس القادم، ليكون الصوت العربي الوحيد في الكونجرس. 

وأشاد الشربيني، في تصريح صحفي، بما حققته مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي من إنجازات في مختلف المجالات، معربا عن تطلعه لدعم العلاقات المصرية- الأمريكية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها من المجالات.

الوقف الفوري لإطلاق النار لحقن دماء الأبرياء

وحول رؤيته للأحداث الحالية في قطاع غزة.. أعرب الشربيني، عن أسفه وحزنه لسقوط الضحايا، متمنيا الوقف الفوري لإطلاق النار لحقن دماء الأبرياء والدخول في عملية سلام لتحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية حتى يعم السلام والتنمية الاقتصادية الشاملة في المنطقة.

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ويتمتع محمد الشربيني وهو رجل أعمال من أصل مصري، يقيم في ولاية كاليفورنيا منذ 38 عاما، بعلاقات قوية مع العديد من الشخصيات الأمريكية ورجال السياسة والأعمال من خلال مسيرته وعمله في مجال السياحة، مما شجعه على الترشح لعضوية الكونجرس الأمريكي.

الكونجرس الأمريكي الصوت العربي أمريكي من أصل مصري المجالات السياسية والاقتصادية الدولة الفلسطينية الرئيس عبدالفتاح السيسي

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