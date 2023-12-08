سباق الانتخابات الرئاسية 2024.. آخر الاستعدادات

- أكثر من 11 ألف لجنة اقتراع تستقبل 65 مليون مواطن

- التصويت يبدأ من التاسعة صباحًا إلى التاسعة مساءً ولجان خاصة للمغتربين والوافدين

- الاستحقاق الدستورى يقام تحت إشراف 15 ألف قاضٍ ومتابعة 14 منظمة دولية

- حصول 185 وسيلة إعلامية وصحفية دولية ومحلية على تصاريح من الهيئة الوطنية للانتخابات

تنطلق عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ بمختلف محافظات الجمهورية، الأحد، فى ٩٣٧٦ مركزًا انتخابيًا، بإجمالى ١١ ألفًا و٦٣١ لجنة اقتراع فرعية، موزعة على المدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية.

ويحق التصويت فى الانتخابات لنحو ٦٥ مليون مواطن، وتستمر عملية التصويت على مدى الأيام الثلاثة المقبلة، الأحد والإثنين والثلاثاء، من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

تقام الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائى كامل، يتولاه ١٥ ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، فضلًا عن مشاركة ١٤ منظمة دولية فى أعمال متابعة الانتخابات، بإجمالى ٢٢٠ متابعًا، إلى جانب ٦٢ منظمة مجتمع مدنى محلية، بإجمالى ٢٢ ألفًا و٣٤٠ متابعًا.

وتشهد الانتخابات الرئاسية تنافس ٤ مرشحين هم: المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، وفريد زهران، رئيس حزب «المصرى الديمقراطى الاجتماعى»، وعبدالسند يمامة، رئيس حزب «الوفد»، وحازم عمر، رئيس حزب «الشعب الجمهورى».

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى ظل اهتمام إعلامى، بعد أن حصل ٥٢٨ متابعًا إعلاميًا دوليًا على تصاريح من الهيئة الوطنية للانتخابات لهذا الغرض، يمثلون ١١٥ وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب ٧٠ وسيلة إعلامية وصحفية محلية، بإجمالى ٤ آلاف و٢١٨ صحفيًا وإعلاميًا، مع تسجيل ٦٧ دبلوماسيًا أجنبيًا لأعمال المتابعة، ينتمون إلى ٢٤ سفارة بالقاهرة، وذلك بعد أن تقدموا بطلب للهيئة فى هذا الصدد.

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات حق التصويت للوافدين والمغتربين بين المحافظات، من خلال لجان موزعة على المناطق الصناعية والسياحية، وجميع المحافظات التى بها تجمعات من المغتربين، وذلك لتمكين الناخبين من خارج الموطن الانتخابى من الإدلاء بأصواتهم وإعمال حقوقهم الدستورية.

وحدد الجدول الزمنى أيام ١٠ و١١ و١٢ ديسمبر الجارى لتصويت المصريين فى الداخل، وذلك بعد انتهاء تصويت المصريين بالخارج، والذى أقيم أيام ١ و٢ و٣ ديسمبر، فى ١٣٧ مقرًا تابعًا للبعثات الدبلوماسية المصرية، فى ١٢١ دولة بمختلف أنحاء العالم، والتى شهدت إقبالًا طوال أيام التصويت.

وانتهت وزارة التربية والتعليم من تجهيز ٨٥٦٣ مدرسة بجميع محافظات الجمهورية، تم تخصيصها للجان ومقار للانتخابات الرئاسية.

ووجه الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مديرى المديريات بالتأكد من صيانة تلك المدارس وظهورها بالمظهر اللائق، والتشديد على ضرورة حضور وانتظام جميع المعلمين خلال الفترة من ١٠ - ١٢ ديسمبر الجارى، فترة انعقاد الانتخابات، مع وضع خطة لتحديد مكان لتجمع المعلمين والعاملين بالمدارس المخصصة كلجان انتخابية خلال هذه الفترة فى أقرب مدرسة مناسبة لهم.

وقال أيمن موسى، مدير التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إن المديرية انتهت من إعداد جميع المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين بالقاهرة، والبالغ عددهم حوالى ٨ ملايين و٢٣٦ ألفًا و٧٦١ ناخبًا، موزعين على ٤٥ لجنة عامة، بها٩٦١ لجنة فرعية «مدرسة»، داخل ٤٤٤ مركزًا انتخابيًا.

وأكد «موسى» أن محافظة القاهرة، وجميع أجهزة الدولة تؤدى دورها فى تجهيز وإعداد المقار الانتخابية، وتقديم الدعم اللوجستى، مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشار إلى أن القاهرة انتهت من إعداد غرفة عمليات مركزية، برئاسة السكرتير العام للمحافظة، للتنسيق والربط مع جميع الجهات المعنية بتجهيز المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين، موضحًا أنه سيتم التنسيق وربط غرفة العمليات المركزية وغرف عمليات الجهات المعنية ومجلس الوزراء والتنمية المحلية.

وفى محافظة الجيزة، أكد أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم تجهيز ٤٥٧ مركزًا انتخابيًا على مستوى المحافظة، بواقع ٧٥٤ لجنة فرعية، ينتخب فيها أكثر من ٦ ملايين مواطن، مع تواجد لجان للمغتربين.

وأشار إلى أن توجيه مديرى عموم الإدارات التعليمية بتواجد مديرى المدارس التى بها لجان، مع توفير عدد من الموظفين «خدمات معاونة» للتواجد بالمدرسة لحل أى معوقات، لافتًا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالديوان العام للمديرية، وغرف عمليات بالإدارات التعليمية، لتذليل أى عقبات والعمل على حلها فورًا.

وفى الغربية، أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن المديرية نظمت تحت شعار «من حقى أن أشارك فى اختيار رئيسى.. أنا أشارك أنا موجود»، عددًا من الندوات للطلاب من ذوى الهمم لتعريفهم بحقهم الانتخابى، وكيفية التصويت فى العملية الانتخابية، والحصول على الرقم الخاص بهم، للإدلاء بأصواتهم فى الاستحقاق الدستورى، بمشاركة طلاب مدارس التربية الخاصة للإعاقات الثلاث، والدمج التعليمى.

وأشار إلى أنه تم تنظيم حملة توعية عن الانتخابات الرئاسية، ودور المواطن وحقه الانتخابى من أجل حياة ديمقراطية، تشمل جميع أفراد المجتمع، لاستكمال طريق التنمية.

وفى أسوان.. انتهت المحافظة من تجهيز ٢٥٤ لجنة فرعية، داخل ٢٢٣ لجنة رئيسية، تضم ١٢ لجنة للوافدين، بجميع مقرات المراكز واللجان الانتخابية العامة والفرعية بمختلف المراكز والمدن.

وفى بورسعيد.. انتهت المحافظة من إعداد جميع المقار الانتخابية لاستقبال الناخبين والبالغ عددهم حوالى ٥٣٣ ألفًا و٥٣٣ ناخبًا، موزعين على ٦٤ لجنة انتخابية، داخل ٧ أحياء ومدينة بورفؤاد، بالإضافة إلى ٥ لجان انتخابية للمغتربين.

وحثت الدكتورة هالة عبدالسلام، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، جميع المواطنين والمعلمين والطلاب على المشاركة فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى، مؤكدة أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على الجميع، وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن نحو الديمقراطية.

وأكدت أن اللجان الانتخابية بمحافظة بورسعيد ستكون جاهزة على أعلى مستوى لاستقبال الانتخابات الرئاسية.