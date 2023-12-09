مواقيت الصلاة فى مصر اليوم السبت 9-12-2023

يرغب الملايين من المواطنين في معرفة مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 9-12-2023 في مختلف محافظات الجمهورية، والتي تعتمدها وزارة الأوقاف المصرية في كافة مساجدها التابعة لها بجميع المحافظات لرفع الأذان وإقامة الصلاة، وذلك لضبط مواعيد أداء الصلوات الخمس.

مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 9-12-2023 في المحافظات

نعرض مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 9-12-2023 في المحافظات، وفقًا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية اليومي، والذي يحدد توقيت أداء الصلوات الخمس في المحافظات وهي كما يلي:

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة

موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 5:05 صباحا.

موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 11:45 ظهرا.

موعد صلاة العصر في تمام الساعة 2:35 عصرا.

موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 4:54 مساء.

موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 6:17 مساء.



مواعيد الصلاة في محافظة دمياط

موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 5:06 صباحا.

موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 11:45 ظهرا.

موعد صلاة العصر في تمام الساعة 2:32 عصرا.

موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 4:50 مساء.

موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 6:14 مساء.



مواعيد الصلاة في محافظة بورسعيد

موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 5:03 صباحا.

موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 11:42 ظهرا.

موعد صلاة العصر في تمام الساعة 2:30 عصرا.

موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 4:49 مساء.

موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 6:12 مساء.

مواعيد الصلاة في محافظة الوادي الجديد

موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 5:15 صباحا.

موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:03 ظهرا.

موعد صلاة العصر في تمام الساعة 3:03 عصرا.

موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 5:23 مساء.

موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 6:42 مساء.



مواعيد الصلاة في محافظة قنا

موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 4:54 صباحا.

موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 11:40 ظهرا.

موعد صلاة العصر في تمام الساعة 2:37 عصرا.

موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 4:56 مساء.

موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 6:16 مساء.

مواعيد الصلاة في محافظة المنوفية

موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 5:08 صباحا.

موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 11:48 ظهرا.

موعد صلاة العصر في تمام الساعة 2:36 عصرا.

موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 4:55 مساء.

موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 6:18 مساء.