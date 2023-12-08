مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 8-12-2023 فى القاهرة والمحافظات

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عمود الدين، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة.

الصلاة هي عبادة لله تعالى، وهي وسيلة المسلم إلى تحقيق ما يصبو إليه، سواء كان من أمور الدنيا أو الآخرة، فهي من أعظم أسباب التوفيق والسداد، ودفع البلاء والمحن.

و تعرض الدستور في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 8-12-2023 فى مصر.

مواقيت الصلاة في القاهرة

المدينة التاريخ فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء القاهرة 8-12-2023 5:5 ص 6:38 ص 11:46 ص 2:36 م 4:55 م 6:17 م

مواقيت الصلاة في المحافظات

المدينة التاريخ فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء الإسكندرية 8-12-2023 5:12 ص 6:45 ص 11:52 ص 2:39 م 4:57 م 6:21 م طنطا 8-12-2023 5:7 ص 6:40 ص 11:47 ص 2:36 م 4:54 م 6:18 م المنصورة 8-12-2023 5:6 ص 6:39 ص 11:46 ص 2:33 م 4:52 م 6:16 م الزقازيق 8-12-2023 5:5 ص 6:38 ص 11:45 ص 2:34 م 4:53 م 6:16 م أسيوط 8-12-2023 5:2 ص 6:32 ص 11:47 ص 2:42 م 5:1 م 6:22 م سوهاج 8-12-2023 4:59 ص 6:28 ص 11:45 ص 2:41 م 5:1 م 6:21 م بنى سويف 8-12-2023 5:5 ص 6:36 ص 11:47 ص 2:39 م 4:58 م 6:19 م المنيا 8-12-2023 5:5 ص 6:35 ص 11:48 ص 2:42 م 5:1 م 6:22 م قنا 8-12-2023 4:55 ص 6:23 ص 11:41 ص 2:38 م 4:57 م 6:17 م أسوان 8-12-2023 4:51 ص 6:18 ص 11:40 ص 2:41 م 5:1 م 6:19 م مطروح 8-12-2023 5:23 ص 6:57 ص 12:2 م 2:49 م 5:8 م 6:32 م الغردقة 8-12-2023 4:51 ص 6:21 ص 11:36 ص 2:31 م 4:51 م 6:11 م الخارجـة 8-12-2023 5:3 ص 6:32 ص 11:50 ص 2:49 م 5:9 م 6:28 م