الجمعة 08 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 8-12-2023 فى القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عمود الدين، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة.

 

الصلاة هي عبادة لله تعالى، وهي وسيلة المسلم إلى تحقيق ما يصبو إليه، سواء كان من أمور الدنيا أو الآخرة، فهي من أعظم أسباب التوفيق والسداد، ودفع البلاء والمحن.

 

و تعرض الدستور في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 8-12-2023 فى مصر.

 

مواقيت الصلاة في القاهرة 

المدينةالتاريخفجرشروقظهرعصرمغربعشاء
القاهرة8-12-20235:5 ص6:38 ص11:46 ص2:36 م4:55 م6:17 م

 

 

 

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مواقيت الصلاة في المحافظات 

 

المدينةالتاريخفجرشروقظهرعصرمغربعشاء
الإسكندرية 8-12-20235:12 ص6:45 ص11:52 ص2:39 م4:57 م6:21 م
طنطا8-12-20235:7 ص6:40 ص11:47 ص2:36 م4:54 م6:18 م
المنصورة8-12-20235:6 ص6:39 ص11:46 ص2:33 م4:52 م6:16 م
الزقازيق8-12-20235:5 ص6:38 ص11:45 ص2:34 م4:53 م6:16 م
أسيوط8-12-20235:2 ص6:32 ص11:47 ص2:42 م5:1 م6:22 م
سوهاج8-12-20234:59 ص6:28 ص11:45 ص2:41 م5:1 م6:21 م
بنى سويف8-12-20235:5 ص6:36 ص11:47 ص2:39 م4:58 م6:19 م
المنيا8-12-20235:5 ص6:35 ص11:48 ص2:42 م5:1 م6:22 م
قنا8-12-20234:55 ص6:23 ص11:41 ص2:38 م4:57 م6:17 م
أسوان8-12-20234:51 ص6:18 ص11:40 ص2:41 م5:1 م6:19 م
مطروح8-12-20235:23 ص6:57 ص12:2 م2:49 م5:8 م6:32 م
الغردقة8-12-20234:51 ص6:21 ص11:36 ص2:31 م4:51 م6:11 م
الخارجـة8-12-20235:3 ص6:32 ص11:50 ص2:49 م5:9 م6:28 م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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